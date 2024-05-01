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NBA季後賽》狀元班切羅39分成空響 騎士G5驚險力退魔術聽牌

2024/05/01 10:48

魔術狀元班切羅（左）空砍39分。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在東部首輪季後賽各取2勝的騎士與魔術今在克利夫蘭進行關鍵第5戰，兩隊鏖戰至最後一刻，地主騎士以104：103一分差險勝，狀元班切羅（Paolo Banchero）39分成空響，系列賽目前客隊1勝難求。
 
騎士控衛葛蘭德（Darius Garland）開賽手感火燙，頻頻在外線放冷箭，首節三分球3投3中，拿下17分，一人超過全隊一半得分，幫助騎士取得33：23雙位數領先。魔術在次節靠著板凳群發揮、多點開花，打完上半場追到只剩1分差。
 
兩隊易籃後持續拉鋸，斯特魯斯（Max Strus）倒數3分34秒的三分彈幫助騎士取得97：95逆轉，不過班切羅（Paolo Banchero）接下來又助魔術超前。
 
莫布里（Evan Mobley）在比賽剩不到2分鐘連拿4分，帶領騎士取得102：98領先，F.華格納（Franz Wagner）上籃得手又助隊追到2分差，不過下一次再度挑戰籃框被莫布里賞火鍋，米契爾（Donovan Mitchell）關鍵時刻2罰俱中，班切羅雖在最後一刻砍進3分彈，球隊仍以1分差落敗。

騎士先發4人得分超過雙位數，米契爾繳全隊最高28分，葛蘭德23分5籃板5助攻，斯特魯斯貢獻16分6籃板，莫布里14分13籃板。
 
魔術方面，班切羅砍下全場最高39分，另有8籃板4助攻，F.華格納挹注14分，蘇格斯（Jalen Suggs）13分。

米契爾繳全隊最高28分。（美聯社）

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