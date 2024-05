NBA季後賽》狀元班切羅39分成空響 騎士G5驚險力退魔術聽牌

魔術狀元班切羅(左)空砍39分。(美聯社)

〔記者盧養宣/綜合報導〕在東部首輪季後賽各取2勝的騎士與魔術今在克利夫蘭進行關鍵第5戰,兩隊鏖戰至最後一刻,地主騎士以104:103一分差險勝,狀元班切羅(Paolo Banchero)39分成空響,系列賽目前客隊1勝難求。



騎士控衛葛蘭德(Darius Garland)開賽手感火燙,頻頻在外線放冷箭,首節三分球3投3中,拿下17分,一人超過全隊一半得分,幫助騎士取得33:23雙位數領先。魔術在次節靠著板凳群發揮、多點開花,打完上半場追到只剩1分差。



兩隊易籃後持續拉鋸,斯特魯斯(Max Strus)倒數3分34秒的三分彈幫助騎士取得97:95逆轉,不過班切羅(Paolo Banchero)接下來又助魔術超前。



莫布里(Evan Mobley)在比賽剩不到2分鐘連拿4分,帶領騎士取得102:98領先,F.華格納(Franz Wagner)上籃得手又助隊追到2分差,不過下一次再度挑戰籃框被莫布里賞火鍋,米契爾(Donovan Mitchell)關鍵時刻2罰俱中,班切羅雖在最後一刻砍進3分彈,球隊仍以1分差落敗。

WHAT A BLOCK FROM EVAN MOBLEY



Spida hits 2 FT's... Cavs up 4 with 3.2 seconds remaining on NBA TV! pic.twitter.com/0NIuHYrIVg