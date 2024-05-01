棒球》樂天桃園棒球場改善工程坎坷 張善政揭紅土因中東戰亂搭火車改道

樂天桃園棒球場優化工程歷經風雨終於迎來完工後首戰，桃園市長張善政1日主持市政會議，透露施工過程有許多不足為外人道之處。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕樂天桃園棒球場優化工程歷經風雨，終於在上月27日迎來完工後首戰，並由市長張善政擔任開球貴賓，張善政今（1）主持市政會議，透露施工過程有許多不足為外人道之處，尤其球場採用美國職棒同等級紅土，由於台灣找不到符合規範的，必須遠從美國東岸千里迢迢運抵台灣，因中東戰亂導致船隻不敢經過蘇伊士運河，這批紅土只好改搭火車從美國西岸上船，終於順利運抵台灣。

張善政表示，桃園棒球場已有14年沒有好好整修，每逢大雨淹水更被取了「超級壩」的綽號，體育局及樂天球團決定在去年球季結束後合作改善，為了要趕上新球季，時間是改善工程很大的挑戰，經費則由體育局、樂天球團及教育部體育署三方協力，也在確認經費後隨即啟動開標作業，避免後續工程延遲。

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張善政表示，改善工程首要釐清排水不好主因，到底是當年偷工減料還是設計不良，經開挖後確認「沒有弊案」、也非設計不良，主要是球場經過長時間使用，土越壓越硬導致透水性變差，發現問題後即全面開挖換土，同時更新草皮及外野座位。

球場未能趕在新球季前啟用，張善政坦言，施工過程確實有許多不可抗力因素及不足為外人道之處，包括草皮因下雨或陽光日不夠生長不盡理想，3月底雖然該做的事都完成，部分草皮仍然長得未如預期，擔心影響球員賽事期間安全，避免其他球場因設計不良造成球員受傷事件重演，因此無法如期開賽；另個插曲就是球場的紅土要符合美國職棒規範，台灣紅土無法符合規格，必須遠從美國運到台灣，原計畫從美國東岸沿大西洋、蘇伊士運河、印度洋抵達台灣，受到中東戰亂影響，許多船隻不敢經過蘇伊士運河，包括此次載運紅土的輪船，這批紅土只好改搭火車到美國西岸上船，度過太平洋抵達台灣。

張善政表示，施工過程遇到的問題都逐一克服，後半段準備驗收開打時也有些風波，終於可以在上月26日迎來首戰，沒想到又碰到下雨延賽，但這對球場來說亦是非常好的壓力測試，排水系統順利通過考驗，隔天27日的球賽順利開打，台鋼總教練洪一中也給予正面評價。

張善政表示，3月底網路上對球場仍有不少批評，經過開賽後呈現的實際績效，那些批評沒有再延續，反之出現許多正面評價，這是多方合作、同心協力的成果，接下來除了維護，許久未整修的外野看台，人多易有供水水壓不足問題，後續都會進行改善。

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