MLB》「蜜蜂」亂入！捕蜂人火線救援 道奇、響尾蛇之戰延後近2小時開打

捕蜂人清理本壘後方的蜂群。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊今天作客響尾蛇主場大通球場(Chase Field),未料開賽前出現意外狀況,本壘後方的防護網突然聚集一群蜜蜂,導致比賽延後開打。響尾蛇官方緊急找來捕蜂人清理蜂群,讓比賽在延後近2小時才正式開打。

這場比賽原訂當地時間晚間6點40分要開打,大通球場是一座活動式屋頂的球場,今天比賽是開屋頂比賽,但賽前發現本壘後方的防護網上方有一群蜜蜂,響尾蛇官方也趕緊疏散本壘後方的觀眾。裁判與現場工作人員緊急協商,並推出一輛升降車,等待捕蜂人到來。

約70分鐘後,一名捕蜂人抵達球場,並從右外野坐工作車進場時,獲得現場觀眾歡呼。養蜂人穿上防護裝備,並搭上升降車,接著先做噴灑、再用吸塵器收集蜜蜂,僅花數分鐘就清光蜂群。

這名養蜂人是當地公司Blue Sky Pest Control的分公司經理麥特‧希爾頓(Matt Hilton),最後他也擔任這場比賽的開球嘉賓,比賽最後於當地時間晚間8點35分正式開打。

響尾蛇在美國時間2014年4月3日的比賽,同樣也因蜜蜂導致比賽一度中斷。

Considering this hero saved the Diamondbacks-Dodgers game from getting canceled, the @Dbacks need to make a beekeeper bobblehead. Pronto. pic.twitter.com/QTebFMTflN