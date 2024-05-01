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MLB》「蜜蜂」亂入！捕蜂人火線救援 道奇、響尾蛇之戰延後近2小時開打

2024/05/01 12:22

捕蜂人清理本壘後方的蜂群。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天作客響尾蛇主場大通球場（Chase Field），未料開賽前出現意外狀況，本壘後方的防護網突然聚集一群蜜蜂，導致比賽延後開打。響尾蛇官方緊急找來捕蜂人清理蜂群，讓比賽在延後近2小時才正式開打。

這場比賽原訂當地時間晚間6點40分要開打，大通球場是一座活動式屋頂的球場，今天比賽是開屋頂比賽，但賽前發現本壘後方的防護網上方有一群蜜蜂，響尾蛇官方也趕緊疏散本壘後方的觀眾。裁判與現場工作人員緊急協商，並推出一輛升降車，等待捕蜂人到來。

約70分鐘後，一名捕蜂人抵達球場，並從右外野坐工作車進場時，獲得現場觀眾歡呼。養蜂人穿上防護裝備，並搭上升降車，接著先做噴灑、再用吸塵器收集蜜蜂，僅花數分鐘就清光蜂群。

這名養蜂人是當地公司Blue Sky Pest Control的分公司經理麥特‧希爾頓（Matt Hilton），最後他也擔任這場比賽的開球嘉賓，比賽最後於當地時間晚間8點35分正式開打。

響尾蛇在美國時間2014年4月3日的比賽，同樣也因蜜蜂導致比賽一度中斷。

本壘後方的蜂群。（今日美國）

這名捕蜂人最後也擔任此戰的開球嘉賓。（今日美國）

捕蜂人清理本壘後方的蜂群。（法新社）

捕蜂人清理本壘後方的蜂群。（法新社）

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