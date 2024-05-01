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NBA季後賽》公鹿拒絕被淘汰！米德爾頓、波提斯合轟58分打爆溜馬

2024/05/01 12:13

米德爾頓（右）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕背水一戰的公鹿，儘管少了兩大主力，但今天第5戰靠著米德爾頓（Khris Middleton）和波提斯（Bobby Portis）合力攻下58分、22籃板，以115：92打爆溜馬，在東部季後賽首輪系列賽追至2：3，逼出第6戰。

公鹿的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）左腳不適、里拉德（Damian Lillard）右腳阿基里斯腱有傷，重創球隊戰力，系列賽落入1：3的絕境，只要再吞敗本季將提前打包。

但公鹿拒絕連2季都止步季後賽首輪，米德爾頓今上半場就轟進4顆三分球，拿17分、7籃板，貝佛利（Patrick Beverley）得12分，波提斯得11分，尤其第2節打出30：17的攻勢，成功後來居上，兩節得完取得53：48領先。

志在必得的公鹿在第三節火力全開，單節繳出56.5％投籃命中率，波提斯拿10分，畢斯利（Malik Beasley）得8分，米德爾頓也貢獻7分，拉出34：19的狂暴攻勢打爆溜馬。

公鹿全場最多取得25分領先，讓溜馬在第四節追分攻勢如杯水車薪，雙方差距維持在至少20分差距，比賽勝負無懸念，溜馬關門失敗，公鹿順利將戰線逼到第6戰。

公鹿先發5人得分達雙位數，波提斯拿29分、10籃板，米德爾頓豪取29分、12籃板，畢斯利也有18分，貝佛利拿13分、12籃板，B.洛培茲（Brook Lopez）有12分。

溜馬想在2014年賽季後再次晉級次輪還得等等，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的16分最佳，西亞卡姆（Pascal Siakam）有12分，共5人得分達雙位數，但火力不比公鹿，在第5戰吞下苦澀挫敗。

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