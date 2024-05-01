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MLB》失去神鱒首戰就落漆！ 天使終結者挨2轟遭費城人逆轉（影音）

2024/05/01 13:29

艾斯特維茲挨轟救援失敗。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使在今天才傳出當家明星神獸楚奧特（Mike Trout）受傷將開刀的壞消息，在今天的比賽天使就被費城人上演逆轉秀，9局終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）被敲2轟逆轉吞敗，終場費城人以7：5擊敗天使收下近6戰第5勝，同時也成為本季第一支20勝的球隊。

費城人2局史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出3分砲取得3：0領先，天使在3下靠著尼托（Zach Neto）的陽春砲突破特恩布爾（Spencer Turnbull）追回1分。6局特恩布爾在1出局被沃德（Taylor Ward）敲安後退場，接替的投手馬提（Yunior Marte）卻放火，包含倫吉佛（Luis Rengifo）的逆轉3分彈在內，單局狂轟4分取得5：3領先。

費城人在比賽後段進行反攻，波姆（Alec Bohm）8局敲出帶有打點的安打追回1分，天使選擇在8局2出局後讓終結者艾斯特維茲提前登板，他也順利三振掉明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）化解危機。

不過9局上半艾斯特維茲續投大爆炸，他在1出局後先被卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）敲出本季被打的第一發全壘打救援失敗，接著史多特（Bryson Stott）再補上一支場地規則二壘安打，埋伏在9棒的羅哈斯（Johan Rojas）再敲出本季首轟為費城人灌進3分大局反超，9下霍夫曼（Jeff Hoffman）三上三下救援成功，幫助費城人扳平系列賽。

費城人當家三壘手波姆在今天打進單月第28分打點，超越豪爾德（Ryan Howard）成為隊史單月最多打點的球員，本月他的打擊率高達3成70，敲出4轟，近期連14場比賽有安打。

波姆連14戰敲安，單月28打點改寫費城人隊史紀錄。（法新社）

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