MLB》失去神鱒首戰就落漆！ 天使終結者挨2轟遭費城人逆轉（影音）

艾斯特維茲挨轟救援失敗。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使在今天才傳出當家明星神獸楚奧特(Mike Trout)受傷將開刀的壞消息,在今天的比賽天使就被費城人上演逆轉秀,9局終結者艾斯特維茲(Carlos Estevez)被敲2轟逆轉吞敗,終場費城人以7:5擊敗天使收下近6戰第5勝,同時也成為本季第一支20勝的球隊。

費城人2局史瓦伯(Kyle Schwarber)敲出3分砲取得3:0領先,天使在3下靠著尼托(Zach Neto)的陽春砲突破特恩布爾(Spencer Turnbull)追回1分。6局特恩布爾在1出局被沃德(Taylor Ward)敲安後退場,接替的投手馬提(Yunior Marte)卻放火,包含倫吉佛(Luis Rengifo)的逆轉3分彈在內,單局狂轟4分取得5:3領先。

費城人在比賽後段進行反攻,波姆(Alec Bohm)8局敲出帶有打點的安打追回1分,天使選擇在8局2出局後讓終結者艾斯特維茲提前登板,他也順利三振掉明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)化解危機。

不過9局上半艾斯特維茲續投大爆炸,他在1出局後先被卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)敲出本季被打的第一發全壘打救援失敗,接著史多特(Bryson Stott)再補上一支場地規則二壘安打,埋伏在9棒的羅哈斯(Johan Rojas)再敲出本季首轟為費城人灌進3分大局反超,9下霍夫曼(Jeff Hoffman)三上三下救援成功,幫助費城人扳平系列賽。

