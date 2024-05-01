MLB》達比修5局無失分好投摘本季首勝 日美通算197勝到手！

教士日籍投手達比修有。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊37歲日籍老將達比修有日前因脖子緊繃缺陣，他今天歸隊先發交出5局無失分好投，幫助教士隊以6比4擊敗紅人，中止球隊近期的5連敗，達比修有本季第6場先發終於收到今年首勝，也是日美生涯通算第197勝。

達比修有開賽前2局讓對手三上三下，第3局被敲2安、並遭對手跑出1次盜壘成功，讓紅人有著二、三壘有人的得分機會，達比修有讓紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）敲滾地球出局，化解失分危機。

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達比修有接著連續解決5人後，第5局2出局後雖然被敲1支一壘安打，達比修最後讓紅人台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）敲滾地球出局，完成投球工作。總計達比修主投5局被敲3安，賞3次三振、0保送，收今年首勝，賽後防禦率為3.45，最快丟到95.7英里（約154公里）。

教士日籍左投松井裕樹。（今日美國）

教士打線第5局打進4分大局，包含馬查多（Manny Machado）清壘二壘安打在內，前5局打完取得5比0的領先。但教士牛棚放火，莫瑞亨（Adrian Morejon）、桑托斯（Enyel De Los Santos）各投0.2局失2分。

教士日籍左投松井裕樹在7局1出局後登板後援，共丟1.2局賞2次三振，沒有被敲安、未丟保送，收下今年第4次中繼成功，賽後防禦率為2.45。教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）1局無失分，摘今年第10次救援成功。

中止5連敗的教士，目前以15勝18敗暫居國家聯盟西區第三，主場戰績為7勝12敗；紅人輸球後，以16勝14敗暫居國家聯盟中區第三。

Solid job tonight by Yu Darvish, 5 scoreless innings coming off the IL. pic.twitter.com/Hq52s7Hoke — Al Scott （@AlScott1998） May 1, 2024

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