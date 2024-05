MLB》達比修5局無失分好投摘本季首勝 日美通算197勝到手！

教士日籍投手達比修有。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕教士隊37歲日籍老將達比修有日前因脖子緊繃缺陣,他今天歸隊先發交出5局無失分好投,幫助教士隊以6比4擊敗紅人,中止球隊近期的5連敗,達比修有本季第6場先發終於收到今年首勝,也是日美生涯通算第197勝。

達比修有開賽前2局讓對手三上三下,第3局被敲2安、並遭對手跑出1次盜壘成功,讓紅人有著二、三壘有人的得分機會,達比修有讓紅人大物克魯茲(Elly De La Cruz)敲滾地球出局,化解失分危機。

達比修有接著連續解決5人後,第5局2出局後雖然被敲1支一壘安打,達比修最後讓紅人台美混血好手費爾柴德(Stuart Fairchild)敲滾地球出局,完成投球工作。總計達比修主投5局被敲3安,賞3次三振、0保送,收今年首勝,賽後防禦率為3.45,最快丟到95.7英里(約154公里)。

教士日籍左投松井裕樹。(今日美國)

教士打線第5局打進4分大局,包含馬查多(Manny Machado)清壘二壘安打在內,前5局打完取得5比0的領先。但教士牛棚放火,莫瑞亨(Adrian Morejon)、桑托斯(Enyel De Los Santos)各投0.2局失2分。

教士日籍左投松井裕樹在7局1出局後登板後援,共丟1.2局賞2次三振,沒有被敲安、未丟保送,收下今年第4次中繼成功,賽後防禦率為2.45。教士終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)1局無失分,摘今年第10次救援成功。

中止5連敗的教士,目前以15勝18敗暫居國家聯盟西區第三,主場戰績為7勝12敗;紅人輸球後,以16勝14敗暫居國家聯盟中區第三。

