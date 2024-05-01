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NBA季後賽》湖人、太陽和鵜鶘在首輪淘汰 這3人災難表現難辭其咎

2024/05/01 13:35

羅素。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕太陽、鵜鶘和湖人在今年季後賽都已在首輪提前打包，畢爾（Bradley Beal）、英葛蘭（Brandon Ingram）和羅素（D'Angelo Russell）的不合格表現顯然難辭其咎。

畢爾本季來到太陽，與杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組「三巨頭」，他在對灰狼的系列賽場均有16.5分，是生涯最低得分，火力援助有限，此外，他第4戰的表現堪稱災難，只有9分還發生6次失誤，而且最後還6犯離場，也讓球隊最終4戰遭到橫掃。

畢爾。（資料照）

在Z.威廉森（Zion Williamson）因傷缺陣下，鵜鶘隊內薪水排第二的英葛蘭沒能挺身而出，他場均僅14.3分，投籃命中率34.5％，三分球準星僅25％，最後第4戰更只拿8分，鵜鶘4場遭雷霆淘汰，英葛蘭也自評是在鵜鶘的最差表現，會好好檢討，讓紐奧良球迷再次相信他。

英葛蘭。（資料照）

至於湖人以1：4敗給金塊，羅素（D'Angelo Russel）在系列賽場均得14.2分，投籃命中率38.4％，他這5場的表現起伏過大引起外界吐槽聲不斷，在G2、G4打了好球，但G1、G3合計只有27投6中拿13分，G5的三分球11投1中，拿13分，也讓他未來能否續留洛杉磯打上問號。

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