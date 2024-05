MLB》大谷本季首吞3K、得點圈打擊率不到兩成 道奇延長賽遭再見轟

大谷翔平。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在客場大通球場(Chase Field)面對響尾蛇,日本球星大谷翔平全場敲1安、吞3次三振。響尾蛇在延長賽10局下靠沃克(Christian Walker)的再見兩分砲,讓道奇以3比4輸球。

今天賽前本壘板出現一群蜜蜂,導致比賽被迫延後開打,響尾蛇緊急找來捕蜂人救援,讓比賽最後在延後約115分鐘、近2小時後才順利開打。

大谷翔平首局擊出中間方向一壘安打,但後三打席吞3次三振,這是本季首次單場吞3K,包含第5局有著一、三壘有人的得分機會時吞K。10局上道奇隊無人出局攻占一、二壘,大谷翔平敲二壘滾地球、靠野手選擇上壘。

總計大谷翔平5打數敲1安,賽後打擊率為3成36,整體攻擊指數為1.017。大谷本季得點圈共38打數僅7安,其打擊率降至1成84。

大谷翔平。(法新社)

響尾蛇打線第4局靠沃克(Christian Walker)的陽春砲先馳得點,道奇打線在第5局1出局攻占滿壘,響尾蛇投手曼提普利(Joe Mantiply)發生暴投,讓道奇跑回追平分。第6局道奇1出局攻占一、三壘,這時曼提普利發生投手犯規,讓道奇攻得超前分,以2比1領先。

響尾蛇在第8局靠莫雷諾(Gabriel Moreno)適時安打追平,雙方戰成2比2平手。兩隊打完正規9局仍是平手,進入延長賽。

道奇隊10局1出局攻占滿壘,捕手史密斯(Will Smith)敲高飛犧牲打拿到超前1分。沃克在10局下從道奇後援克里斯麥(Nabil Crismatt)手中,擊出再見兩分砲,這也是沃克本季第7轟。

響尾蛇投手麥高夫(Scott McGough)後援1局失1分非自責,本季首勝到手。響尾蛇台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)全場4打數有1支二壘安打,賽後打擊率為1成93;克里斯麥1局失2分1分自責,吞本季首敗。

