MLB》大谷本季首吞3K、得點圈打擊率不到兩成 道奇延長賽遭再見轟

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場大通球場（Chase Field）面對響尾蛇，日本球星大谷翔平全場敲1安、吞3次三振。響尾蛇在延長賽10局下靠沃克（Christian Walker）的再見兩分砲，讓道奇以3比4輸球。

今天賽前本壘板出現一群蜜蜂，導致比賽被迫延後開打，響尾蛇緊急找來捕蜂人救援，讓比賽最後在延後約115分鐘、近2小時後才順利開打。

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大谷翔平首局擊出中間方向一壘安打，但後三打席吞3次三振，這是本季首次單場吞3K，包含第5局有著一、三壘有人的得分機會時吞K。10局上道奇隊無人出局攻占一、二壘，大谷翔平敲二壘滾地球、靠野手選擇上壘。

總計大谷翔平5打數敲1安，賽後打擊率為3成36，整體攻擊指數為1.017。大谷本季得點圈共38打數僅7安，其打擊率降至1成84。

大谷翔平。（法新社）

響尾蛇打線第4局靠沃克（Christian Walker）的陽春砲先馳得點，道奇打線在第5局1出局攻占滿壘，響尾蛇投手曼提普利（Joe Mantiply）發生暴投，讓道奇跑回追平分。第6局道奇1出局攻占一、三壘，這時曼提普利發生投手犯規，讓道奇攻得超前分，以2比1領先。

響尾蛇在第8局靠莫雷諾（Gabriel Moreno）適時安打追平，雙方戰成2比2平手。兩隊打完正規9局仍是平手，進入延長賽。

道奇隊10局1出局攻占滿壘，捕手史密斯（Will Smith）敲高飛犧牲打拿到超前1分。沃克在10局下從道奇後援克里斯麥（Nabil Crismatt）手中，擊出再見兩分砲，這也是沃克本季第7轟。

響尾蛇投手麥高夫（Scott McGough）後援1局失1分非自責，本季首勝到手。響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）全場4打數有1支二壘安打，賽後打擊率為1成93；克里斯麥1局失2分1分自責，吞本季首敗。

Christian Walker puts the first run on the board in Phoenix! pic.twitter.com/q0K7qXV0gA — MLB （@MLB） May 1, 2024

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