晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷本季首吞3K、得點圈打擊率不到兩成 道奇延長賽遭再見轟

2024/05/01 14:33

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在客場大通球場（Chase Field）面對響尾蛇，日本球星大谷翔平全場敲1安、吞3次三振。響尾蛇在延長賽10局下靠沃克（Christian Walker）的再見兩分砲，讓道奇以3比4輸球。

今天賽前本壘板出現一群蜜蜂，導致比賽被迫延後開打，響尾蛇緊急找來捕蜂人救援，讓比賽最後在延後約115分鐘、近2小時後才順利開打。

大谷翔平首局擊出中間方向一壘安打，但後三打席吞3次三振，這是本季首次單場吞3K，包含第5局有著一、三壘有人的得分機會時吞K。10局上道奇隊無人出局攻占一、二壘，大谷翔平敲二壘滾地球、靠野手選擇上壘。

總計大谷翔平5打數敲1安，賽後打擊率為3成36，整體攻擊指數為1.017。大谷本季得點圈共38打數僅7安，其打擊率降至1成84。

大谷翔平。（法新社）

響尾蛇打線第4局靠沃克（Christian Walker）的陽春砲先馳得點，道奇打線在第5局1出局攻占滿壘，響尾蛇投手曼提普利（Joe Mantiply）發生暴投，讓道奇跑回追平分。第6局道奇1出局攻占一、三壘，這時曼提普利發生投手犯規，讓道奇攻得超前分，以2比1領先。

響尾蛇在第8局靠莫雷諾（Gabriel Moreno）適時安打追平，雙方戰成2比2平手。兩隊打完正規9局仍是平手，進入延長賽。

道奇隊10局1出局攻占滿壘，捕手史密斯（Will Smith）敲高飛犧牲打拿到超前1分。沃克在10局下從道奇後援克里斯麥（Nabil Crismatt）手中，擊出再見兩分砲，這也是沃克本季第7轟。

響尾蛇投手麥高夫（Scott McGough）後援1局失1分非自責，本季首勝到手。響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）全場4打數有1支二壘安打，賽後打擊率為1成93；克里斯麥1局失2分1分自責，吞本季首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。