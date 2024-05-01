NBA》網羅楊恩組新紫金三巨頭？ 美媒曝湖人休賽季將積極進攻

詹姆斯與戴維斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）在加入洛杉磯湖人後與戴維斯（Anthony Davis）攜手於2020年助隊奪冠，湖人在這位39歲傳奇球星即將退休之際，預計仍會盡力拚搶下一座總冠軍，在今年的自由市場上積極進攻。

根據《The Athletic》報導，儘管詹姆斯還沒有宣布下一個賽季會不會留在湖人，但消息指出，湖人願意討論任何能夠讓詹姆斯回歸的合約，包含3年1.64億美元的最高額續約，若合約走完詹姆斯將會來到42歲。

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此外，報導還提到，湖人在今夏將會於市場積極進攻，其中最具吸引力的人選便是老鷹隊楊恩（Trae Young）。而湖人也希望能夠充分利用詹姆斯與戴維斯尚能保持頂尖水準的時間，並為他們再添幫手。

文中提及湖人的後場需要幫助，羅素（D'Angelo Russell）本季表現起伏不定，儘管還有1870萬美元的球員選擇權，但他是否會選擇留在湖人還有很大的問號。同時湖人在選秀夜當天將有3張首輪選秀權可以使用，再加上里維斯（Austin Reaves）這張被聯盟視為具有巨大交易價值的合約，以及另一位不錯的日籍球員八村壘可供湖人運籌帷幄。

老鷹少主楊恩。（資料照）

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