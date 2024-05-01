奧運》划進巴黎奧運 輕艇國手賴冠傑盼與地球最厲害選手一決高下

賴冠傑成為台灣第一個划進奧運的輕艇競速選手。（圖由教練游志偉提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣籍的輕艇國手賴冠傑，在亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽摘銀，將挑戰8月初舉辦的巴黎奧運輕艇競賽，今天被問到設定的目標，他回應，希望闖入決賽，跟地球上最厲害選手同台較勁，爭取最好的成績。

4月下旬，賴冠傑到日本參賽，獲輕艇競速項目男子C艇1000公尺銀牌，拿到巴黎奧運參賽門票，今天在宜蘭縣輕艇委員會主委黃定和、縣府教育處長簡信斌、教練游志偉等人陪同下，到宜蘭縣政府接受表揚。

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縣長林姿妙致贈10萬元獎勵金，稱讚他的好表現，讓世界看見台灣、看見宜蘭。賴冠傑這些年屢獲佳績，已獲林姿妙四度接見，他以幽默口吻說，盼在巴黎奧運取得好成績，爭取林縣長第五度接見。

宜蘭縣長林姿妙（左3）今天接見賴冠傑（右3），致贈10萬元獎勵金。（記者江志雄攝）

27歲的賴冠傑成為台灣第一個划進奧運的輕艇競速選手，獲得不少掌聲，被問到現在的心情，他回說，要把這份榮耀獻給天上的媽媽，之後話鋒一轉，直指女友及其家人也很支持，這次亞洲輕艇競速錦標賽，女友一家10人組團赴日為他加油。

賴冠傑身高約180公分，體型相當壯碩，原本是名田徑選手，國中轉練輕艇，2017年母親病逝陷入低潮，一度無心練習，後來在家人鼓勵下才走出陰霾，他指女友是自己目前重要的支持力量，覺得要活在當下，為身邊的人繼續奮鬥，希望在巴黎奧運闖進決賽，幫台灣爭取最高榮耀。

輕艇國手賴冠傑划進巴黎奧運，希望闖入決賽，跟地球最厲害選手同台較勁。（記者江志雄攝）

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