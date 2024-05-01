NBA季後賽》到底會續留還是離開湖人？詹姆斯回應傳聞

詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人在西部季後賽首輪被金塊淘汰後，詹姆斯（LeBron James）的下一步引起討論，但他在社群媒體嚴正回應各項傳聞，強調自己尚未做任何決定。

從詹姆斯的身上，完全看不出他已是一位39歲的球員，他本季季後賽場均可攻下27.8分、6.8籃板、8.8助攻，投籃命中率達56.6％，在關鍵第5戰對上金塊也有30分、11助攻、9籃板的準大三元數據，身手依舊出色。

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隨著湖人遭到淘汰後，詹姆斯的未來也成為熱議話題，因為他和湖人將在明年到期，今夏他可以選擇拒絕合約的球員選項，成為自由球員，等同於他能加盟其他球隊。

美媒也開始臆測詹姆斯的去留，有一說是他會續約，留在湖人待到退休，或是去一支會簽下布朗尼的球隊，因為他不諱言自己想跟兒子在同一隊打球，此外，有傳聞他會離隊，加入更有奪冠競爭力的隊伍，但也得看湖人休賽季的補強計畫。

針對外界的眾說紛紜，詹姆斯說：「我看到也聽到很多關於我未來的報導，我已經說過，現在我還會再說一遍，我還不知道，因為我現在只想跟我家人、朋友共度時光，當我和我家人、顧問及經紀人討論過後，我才會知道，屆時你們也會知道。」

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