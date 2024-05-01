MLB》大谷翔平得點圈又熄火 道奇名將批：我們不需要他「這麼做」

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今遭響尾蛇再見全壘打以3：4輸球，大谷翔平今天5打數1安打，吞下3次三振，其中更是兩次得點圈打擊機會都沒有建樹。而在比賽當下，轉播單位《SportsNet LA》球評、前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）也點出大谷打擊上的缺點。

5局上有著一、三壘有人得分大好機會，大谷在看了3顆壞球後等了2顆好球，接著揮空遭到三振。10局上道奇無人出局攻占一、二壘，大谷擊出二壘滾地球，形成野手選擇上壘。

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在5局上的打席中，卡羅斯分析了為何大谷本季在得點圈打擊率低落的原因，「他在得點圈無法取得成功，是因為他把好球帶放太大了。」10局上的打席，大谷在1壞球時對一顆低角度指叉球全力揮擊，卻揮了大空棒，卡羅斯說道，「對道奇來說，希望這樣的揮棒少一點，對吧？你看那揮棒動作之大，我們不需要那種東西。」

卡羅斯繼續說道，「在昨天的比賽中，大谷也獲得了得點圈的打擊機會，他也成功敲出了安打。他不需要成為英雄，也不需要擊出600英尺的球，但他總是想做點什麼。他是一個能達到不可思議成就的球員，但這裡，我們不需要他這麼做。」

總計大谷翔平5打數敲1安，賽後打擊率為0.336，整體攻擊指數為1.017。大谷本季得點圈共38打數僅7安，其打擊率降至0.184。

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