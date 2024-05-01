舉重》郭婞淳回台東備戰2024年巴黎奧運 評各國選手實力伯仲之間

郭婞淳在台東高中移地訓練。（記者黃明堂攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕舉重好手郭婞淳積極備戰2024巴黎奧運，近日回到家鄉台東進行移地訓練，縣長饒慶鈴及縣體育會理事長陳銘風今天下午到台東高中舉重訓練場地，為郭婞淳加油打氣，並感謝她堅持為台灣及台東爭取最高榮耀。

郭婞淳在接受媒體訪問時指出，今年巴黎奧運各參賽國家選手實力都相當強勁，在伯仲之間，她仍繼續努力著，照著教練所給的訓練進度，以及自己的步調來一步步練習，希望能夠有好成績。

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饒慶鈴下午由教育處長蔡美瑤、台東高中陳美蓮校長陪同，前往探訪郭婞淳、教練林敬能及國家培訓隊，並贈送運動飲料及水果、家鄉味卑南包子及手搖杯飲料為婞淳加油，很高興婞淳多年來始終代表台東參與比賽，這是所有台東人的驕傲。

饒慶鈴說，上一次來到這個場地是婞淳備戰2020年東京奧運時，後來郭婞淳在上屆奧運女子59公斤量級，以破奧運會紀錄的挺舉133公斤，抓舉103公斤，總計236公斤的成績為中華台北隊拿下奧運會首面金牌，也是婞淳參與三次奧運會以來拿下的首面金牌。希望婞淳繼續堅持並保持最巔峰狀態，期待她能在今年7月巴黎奧運再奪下金牌，為國以及為台東爭光。

郭婞淳（後排右6）在台東高中移地訓練，縣長饒慶鈴（後排右7）等人下午為她加油。（記者黃明堂攝）

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