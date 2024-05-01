中職》曾頌恩拚兄弟13年紀錄 驚呼林安可「怪物」

曾頌恩、林安可。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟曾頌恩目前以打擊率3成48暫居第一，5轟和16分打點雖然排名第2，卻跟昨日雙響的林安可有不小差距，他今天就讚嘆說道，「我打不贏怪物。」

曾頌恩本季累積5轟，跟林安可的9發有些差距，16分打點差距也不小，對方已進帳29分打點。曾頌恩說，原本想說差2支，結果林安可昨天又敲2轟，且哈瑪星、謝葆錡都不是很好打的投手，「看他的全壘打都很大支，應該是狀況很好。」

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曾頌恩本季長打率也高達0.623，但近6場無長打，且近7支安打都是短程一壘安打，他坦言，2週前的賽事感覺有被重點攻擊，打起來不是很理想，上週讓自己策略更加明確，結果很不錯。

曾頌恩坦言，打不好時，什麼球都想要攻擊，上週就是2好球之前先想好要攻擊什麼球，沒有進到想要的位置就不出棒。

曾頌恩本季72打席只選到1次四壞，他認為跟心態、策略有關係，有時球數領先時沒有太明確的設定，導致感覺差不多的球就想揮棒，這是保送較少的原因。

中信兄弟前次出產打擊王已是2011年的張正偉，曾頌恩要力拚相隔13年的隊史紀錄，他認為，上半季才打3分之1，還不能說什麼，「現在是很突出，但如果後面成績下來，自己也會平常心看待，一點一點去累積。」

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