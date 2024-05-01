晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》曾頌恩拚兄弟13年紀錄 驚呼林安可「怪物」

2024/05/01 17:47

曾頌恩、林安可。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟曾頌恩目前以打擊率3成48暫居第一，5轟和16分打點雖然排名第2，卻跟昨日雙響的林安可有不小差距，他今天就讚嘆說道，「我打不贏怪物。」

曾頌恩本季累積5轟，跟林安可的9發有些差距，16分打點差距也不小，對方已進帳29分打點。曾頌恩說，原本想說差2支，結果林安可昨天又敲2轟，且哈瑪星、謝葆錡都不是很好打的投手，「看他的全壘打都很大支，應該是狀況很好。」

曾頌恩本季長打率也高達0.623，但近6場無長打，且近7支安打都是短程一壘安打，他坦言，2週前的賽事感覺有被重點攻擊，打起來不是很理想，上週讓自己策略更加明確，結果很不錯。

曾頌恩坦言，打不好時，什麼球都想要攻擊，上週就是2好球之前先想好要攻擊什麼球，沒有進到想要的位置就不出棒。

曾頌恩本季72打席只選到1次四壞，他認為跟心態、策略有關係，有時球數領先時沒有太明確的設定，導致感覺差不多的球就想揮棒，這是保送較少的原因。

中信兄弟前次出產打擊王已是2011年的張正偉，曾頌恩要力拚相隔13年的隊史紀錄，他認為，上半季才打3分之1，還不能說什麼，「現在是很突出，但如果後面成績下來，自己也會平常心看待，一點一點去累積。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。