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籃球》小球員爭相找他簽名 HBL新人王黃瀚陞透露當年偶像

2024/05/01 17:43

112學年度國小籃球聯賽開賽記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕在112學年度HBL聯賽率領南山高中奪冠、抱走新人王與總冠軍賽MVP的超狂菜鳥黃瀚陞，今出席國小籃球聯賽記者會，這是國小打棒球的他當年錯過的舞台。

來自苗栗三義的黃瀚陞因就讀的僑成國小沒有籃球隊而加入棒球隊，國小畢業才154公分的他，沒有放下對這項運動的熱愛，在與家人討論後決定報考神岡國中籃球隊。

黃瀚陞指出，父親一開始反對他加入籃球隊，希望他能好好唸書，不過他在神岡靠苦練證明身手，最後因屢屢上演飆分秀，獲封「神岡柯瑞」。

國中才接受正規籃球訓練、無緣參與小學聯賽的黃瀚陞，坦言很羨慕在場的球員能有這樣的舞台，他也勉勵學弟妹們在這次的賽事全力以赴不留遺憾，「不要去管計分板上的數字，不管落後多少分都不要放棄。」

今在現場有不少參賽球員找黃瀚陞簽名、合照，對於高人氣，他坦言一開始有點不習慣，但希望可以藉由簽名鼓勵後輩，在籃球路上繼續努力。

至於自己當年的偶像，黃瀚陞則回答健行科大前鋒史魯齊，「我是因為他才知道神岡國中的。」史魯齊曾在107學年度率領神岡國中勇奪亞軍、寫下隊史最佳成績。

112學年度國小籃球聯賽開賽記者會。（記者盧養宣攝）

黃瀚陞幫小球員簽名。（記者盧養宣攝）

黃瀚陞幫小球員簽名。（記者盧養宣攝）

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