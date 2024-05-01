MLB》洋基連2戰遭美東勁敵金鶯封鎖！敲本季第8轟的索托給出看法

索托。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以2：4不敵金鶯，此役條紋軍全場僅敲5安，繼昨天遭完封後，連2戰被金鶯封鎖，今天敲出本季第8轟的強打索托（Juan Soto）賽後也點出這2場比賽打線熄火的原因。

洋基在展開與金鶯的系列戰前，連2戰對釀酒人都拿到15分，但面對到美東自家勁敵，洋基卻連2戰遭封鎖。索托賽後表示，「這就是棒球，到頭來我們所有人都很努力。我們想在計分板上加點分數，可惜事與願違。」

請繼續往下閱讀...

索托指出，「我們把球打得很強勁，對手卻守得更精采，他們各種飛撲到處救球。我們纏鬥了很多個打數，我們打球打得紮實，只不過最後安打最後沒出現在我們這邊。」

《紐約郵報》點出，洋基前一場得點圈8支0，留下10個殘壘；今天得點圈1打數0安打，留下4個殘壘。此外，洋基今天打出3次雙殺打，團隊本季36支雙殺打位居聯盟第一。而此役5支安打中，索托與威爾斯（Austin Wells）各包辦2安，包含各1轟。

「我們的擊球狀況很不錯，進攻的策略也都很正確，我們只是需要一個突破點。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）說道，「特別是你在對上一支相當優秀的隊伍時，你必須懂得抓住一些大好機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法