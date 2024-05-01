高球》中國信託女子公開賽下週開打 丁子云、安禾佑等108名好手角逐

「中國信託女子高爾夫之星」張雅淳將於「2024中國信託女子公開賽」全力拚戰。（中國信託銀行提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日次巡與台巡共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，5月9日下週四起一連三天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部進行，總獎金達3000萬日幣（約630萬台幣）。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」集結來自台灣、日本、泰國、中國、南韓及德國共108位女將，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）包括丁子云、石昱婷、安禾佑、張子怡、張雅淳與劉芃姍，以及征戰美國次巡的侯羽桑、侯羽薔，將與泰國「小鋼砲」帕查拉朱達（P.K.Kongkraphan）等好手一較高下。去年「2023緯創女子公開賽」封后的侯羽薔表示，期許自己穩定發揮，全力將后冠留在台灣，侯羽薔也將攜手姊姊侯羽桑正面迎戰甜心姊妹檔石昱婷、石昱莉，比賽精采可期。

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本屆是台灣首度於高球賽事現場運用「4D全視角」技術轉播，讓觀眾欣賞選手精采表現；三天賽事開放免費入場， 5月11日決賽當天將抽出價值10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視及住宿券等多項好禮，賽事期間於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返。

此外，5月10日、11日兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，讓球迷零時差觀賞台、日共證的女子高球盛事。

「中國信託女子高爾夫之星」丁子云將於「2024中國信託女子公開賽」與108位好手角逐后冠。（中國信託銀行提供）

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