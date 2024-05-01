PLG》艾夫伯沒有極限！攻城獅靠他逆轉鋼鐵人 戰績持平第3的國王

艾夫伯。（PLG提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前一場狂轟44分的艾夫伯，今天再扮演球隊英雄，他在決勝節獨拿11，全場有29分進帳，終場以116：112逆轉高雄鋼鐵人，取得2連勝，戰績提升至18勝16負，與排名第3的國王已無勝差。

攻城獅昨靠著艾夫伯拿44分，以95：89力退台北富邦勇士，中止3連敗低潮，今天對上鋼鐵人成功贏球後，與勇士勝差擴大至3場，待在季後賽資格的安全名單。

請繼續往下閱讀...

攻城獅今對上墊底鋼鐵人沒放過進補機會，上半場就繳出47.4％三分球命中率，籃板數也多出12個，艾夫伯一人就包辦18分，助隊取得61：53領先。

鋼鐵人在易籃後靠卡麥隆單節包辦16分一度站上領先，而攻城獅在決勝階段還是得靠艾夫伯，他在最後3分33秒開始，先靠拋投超前比分，接著連4罰命中，加上致命三分球，一人連拿9分，助隊從103：104落後，到112：104站上領先，他在最後讀秒的上籃命中，終場獅隊以4分差勝出。

艾夫伯有29分、10籃板，盧冠軒打下17分，克拉拿13分、16分，霍立飛有12分、14籃板，朱雲豪拿14分，周伯勳有10分，攻城獅有6人得分達雙位數。

至於鋼鐵人以銳米拿29分最佳，卡麥龍得28分，張伯維有25分，但最終沒能成功扮演攪局者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法