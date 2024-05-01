中職》陳柏豪褪去黃杉完全蛻變 日籍教練扮影子功臣

陳柏豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕去年球季結束中信兄弟網羅FA自由球員陳俊秀，樂天桃猿挑走陳柏豪作為補償球員，轉隊後陳柏豪大放異彩，本季拿下4次救援成功，已超越過去生涯總和，另有1勝和3次中繼成功，12場出賽共投12局，防禦率仍是完美的零，樂天總教練古久保健二更欽點陳柏豪是目前球隊的守護神。

「還是要看長久。」儘管開季表現不俗，不過陳柏豪仍謙稱，現在狀況維持得不錯，轉隊要把握住機會，最主要是靠隊友，守備幫他守下很多球，捕手嚴宏鈞配球引導，讓他能很安心地投球。

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過去在兄弟以中繼為主，轉戰樂天搖身一變成為守護神，陳柏豪認為，不要去想什麼角色，不管哪一局，局局都是關鍵，每一局登板投球，都要有「不讓對方得分」的企圖心，3個出局數要想辦法抓下來，而且上場前就要先想好投球策略。

昔日表現起起落落，25歲的陳柏豪坦言，「沒時間了，來這裡就是要拚，球團對我期待很高，不想讓他們失望。」

去年在冬盟歷練，中職聯隊總教練高志綱一席話，讓陳柏豪聽了很有感，「志綱賢拜就說，無論訓練或比賽，都要100%盡全力投入，不要留下遺憾，聽到真的滿有感的。」

高志綱在冬盟扮演心靈導師，樂天聘請的日籍運動表現教練広瀬大輔，也讓陳柏豪獲益良多；根據樂天官網介紹，43歲的広瀬大輔曾任澳洲棒球聯盟、紐西蘭經典賽、壘球及板球國家隊教練，他會不定期來台指導樂天選手。

陳柏豪說，広瀬大輔專精物理治療，更會調整投手的投球機制，春訓開始接受他的指導，幫助很大，「他會教我如何運用髖關節發力投球，我是扁平足，他就指出我的腳指頭太硬、不夠柔軟，經過他的調教，現在我投球踩踏投手丘更穩定，才驚覺原來腳趾頭『抓地』對投球的影響性，広瀬教練真的很厲害！」

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