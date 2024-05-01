晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳柏豪褪去黃杉完全蛻變 日籍教練扮影子功臣

2024/05/01 19:26

陳柏豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕去年球季結束中信兄弟網羅FA自由球員陳俊秀，樂天桃猿挑走陳柏豪作為補償球員，轉隊後陳柏豪大放異彩，本季拿下4次救援成功，已超越過去生涯總和，另有1勝和3次中繼成功，12場出賽共投12局，防禦率仍是完美的零，樂天總教練古久保健二更欽點陳柏豪是目前球隊的守護神。

「還是要看長久。」儘管開季表現不俗，不過陳柏豪仍謙稱，現在狀況維持得不錯，轉隊要把握住機會，最主要是靠隊友，守備幫他守下很多球，捕手嚴宏鈞配球引導，讓他能很安心地投球。

過去在兄弟以中繼為主，轉戰樂天搖身一變成為守護神，陳柏豪認為，不要去想什麼角色，不管哪一局，局局都是關鍵，每一局登板投球，都要有「不讓對方得分」的企圖心，3個出局數要想辦法抓下來，而且上場前就要先想好投球策略。

昔日表現起起落落，25歲的陳柏豪坦言，「沒時間了，來這裡就是要拚，球團對我期待很高，不想讓他們失望。」

去年在冬盟歷練，中職聯隊總教練高志綱一席話，讓陳柏豪聽了很有感，「志綱賢拜就說，無論訓練或比賽，都要100%盡全力投入，不要留下遺憾，聽到真的滿有感的。」

高志綱在冬盟扮演心靈導師，樂天聘請的日籍運動表現教練広瀬大輔，也讓陳柏豪獲益良多；根據樂天官網介紹，43歲的広瀬大輔曾任澳洲棒球聯盟、紐西蘭經典賽、壘球及板球國家隊教練，他會不定期來台指導樂天選手。

陳柏豪說，広瀬大輔專精物理治療，更會調整投手的投球機制，春訓開始接受他的指導，幫助很大，「他會教我如何運用髖關節發力投球，我是扁平足，他就指出我的腳指頭太硬、不夠柔軟，經過他的調教，現在我投球踩踏投手丘更穩定，才驚覺原來腳趾頭『抓地』對投球的影響性，広瀬教練真的很厲害！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。