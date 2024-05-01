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中職》強調「打職棒的危機意識」 玉木朋孝盼台灣棒球更好

2024/05/01 19:46

玉木朋孝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅隊日籍守備暨跑壘教練玉木朋孝，日前赴球隊二軍協助訓練，近期回到一軍。去年也曾一、二軍兩頭跑的玉木朋孝，強調選手職業球員自覺的重要性，甚至提到，就他觀察，現在就連一軍也不一定全員都有職業意識。

玉木朋孝初來台灣，其嚴厲程度和練球量，就讓獅隊選手頗有感。但玉木說：「嚴格程度大概還不到在日本時期的3分之一。」玉木說，在日本，每個教練的個性、方法不同，他並不知自己是否算嚴格派，但他自選手時代就接受這樣的觀念，自然也這樣教導選手。

玉木坦言，即使來台至今，就他觀察，仍有許多選手的職業和危機意識待加強。玉木說：「要強調的是，這些選手不是不認真練球。但身為職業選手的競爭意識、危機感，有時候在他們身上還看不到，這次去二軍，果然也沒感受到選手有太多危機感。身為職業選手，表現跟行為舉止要更像職業等級才行。」

玉木談及2013年經典賽，台灣隊只敗給日本隊1分，當下他認為台灣棒球很可能提升躍進，但後續觀察發現並沒有真的改變什麼。玉木說：「現在對選手嚴格，是真心希望不只獅隊、而是台灣棒球能更好。嚴格就是為了要贏球，而選手變強才有機會贏，絕不是輕鬆打棒球就好。」

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