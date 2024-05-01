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WTT挑戰賽》鄭樸璿、吳映萱再添2冠 台灣包辦U19、U17、U15女單后冠

2024/05/01 20:25

松山家商小將鄭樸璿擊退劉如紜，拿下U19女單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕合庫小將鄭樸璿今晚在　2024年菲律賓WTT普林塞薩港青少年挑戰賽U19歲組女單決賽，以3:2力退智淵乒乓球館的劉如紜，摘下今年首座國際賽冠軍。

國泰小將吳映萱也在U15歲組女單決賽以直落三擊退11歲香港小將楊以琳，加上昨天在U17歲組女單封后的彭郁涵，台灣隊一舉囊括3座女單冠軍，成為最大贏家。

上週剛贏得全中運高女組單打冠軍的鄭樸璿，靠著反手中長顆的特殊打法，從16強起連續兩場以直落三收拾香港女將麥明芯、黃凱彤，4強再複製上週全中運金牌戰戲碼，以3:1擊敗智淵乒乓球館的葉伊恬，繼突尼斯青少年球星挑戰賽之後，今年第二度殺進決賽。

劉如紜也連續擊敗南韓林多恩、香港新秀蘇籽童，和鄭樸璿會師決賽，兩人在去年U19國手選拔賽冠軍戰曾交手，當時鄭樸璿以3:0獲勝。

不過，今天劉如紜有備而來，首局在10:6聽牌下雖錯失4個局點，仍有驚無險以12:10拿下。

鄭樸璿從第2局起展開反擊，以11:7、11:9連下兩城。劉如紜在第4局加強反手拉球質量，11:4扳回一城。

決勝局，獲得幸運之神眷顧的鄭樸璿，靠著兩次幸運擦網球取得5:1開局，也迫使劉如紜叫出暫停。恢復比賽後劉如紜從1:7大幅落後一度追到6:9，但鄭樸璿展現過人的抗壓性，11:7保住勝果。

U15女單賽事，吳映萱一路未遇頑抗，面對香港的阮芯諾、李梓薇和國泰隊友廖頤暄都以直落三過關。

決賽面對在4強戰以3:1逆轉麗山國中陳芋臻的香港小將楊以琳，吳映萱首局在8:10劣勢下，化解兩個局點後以12:10後來居上，隨後以11:5、11:8再下兩城，直落三快意封后。

智淵乒乓球館劉如紜鏖戰5局不敵鄭樸璿，屈居亞軍。（取自WTT官網）

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