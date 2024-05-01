日職》讓對手單局狂灌5分逆轉！ 36歲老將締洋聯史上最慘紀錄

安達了一。（取自推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日歐力士對決羅德的比賽中，直至9局上歐力士都還以3:1領先，不料九局上卻因守護神平野佳壽遭接連敲安，以及36歲老將安達了一單局3度失誤，讓羅德攻下5分大局，最終歐力士就以6:3慘遭逆轉，吞下近期的3連敗。

九局上半歐力士換上守護神平野準備關門，同時二壘也換上老將安達了一進行代守，不料第一個上來的打者小川龍成打向二壘方向就形成安達了一的失誤，隨後又被角中勝也、石川慎吾接連擊出安打失掉一分，接著輪到波蘭柯（Gregory Polanco）打擊時，安達了一又再度發生失誤，形成滿壘，雖然隨後回穩三振藤岡裕大，但馬上就被下一棒的安田尚憲擊出左外野二壘打逆轉戰局，平野佳壽也因此被打退場。

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而隨後登板的井口和朋也沒辦法馬上控制局勢，佐藤都志也打出右外野安打，讓三壘跑者回來得分，此時比分已經被拉開至5:3。隨後中村獎吾擊出游擊飛球出局，山口航輝遭觸身球，而當打擊輪到第二度上場打擊的小川龍成時，安達了一竟然上演單局第三次失誤，羅德也因此追加了一分的保險分，幸好隨後和田康士朗擊成二壘滾地球時，安達了一終於順利完成守備讓打者出局，結束這個半局的慘劇。

而安達了一不只寫下洋聯史上首次二壘手單局發生3次失誤的最慘紀錄，同時也讓本要挑戰史上第4位完成日職生涯250救援成功的隊友平野佳壽只能下次再來。

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