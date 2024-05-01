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中職》台鋼單局3失誤、獅單局9分！ 5局結束獅隊大幅領先

2024/05/01 20:58

江承諺。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅、台鋼雄鷹賽前勝差達10場，今江承諺出戰老東家獅隊，前4局壓制，5局卻遇上亂流，該半局江承諺並未完成，獅隊自連3打席安打起，加上對方單局3失誤，一口氣攻下9分，打完5局以9:1領先。

賽前暫居聯盟防禦率王的獅隊王牌古林睿煬，此役幾乎局局有危機，2局被魔鷹敲安、保送張肇元，1出局後又保送葉保弟造成滿壘，卻連送2次三振化解危機。

古林睿煬3局也曾被曾子祐敲安、1出局後保送王柏融，也靠三振力保不失。4局下，古林被吳明鴻敲安，1出局後代打的黃劼希生涯首安出爐，造成一二壘有人，曾子祐2出局後適時安打，台鋼先馳得點。

獅隊5局上反攻，林安可、陳重廷和潘傑楷連續安打，獅隊追平。台鋼接著連兩打席發生失誤，其中林靖凱打席，三壘手黃劼希發生傳球失誤，獅隊接連跑回2分，邱智呈安打又帶2打點。

台鋼換上許峻暘接替江承諺，2出局後台鋼又發生失誤，陳重廷和潘傑楷都擊出個人單局第2支安打。總計該半局獅隊打了13人次、6安打，靠對方3失誤，單局得9分。

古林睿煬。（記者李惠洲攝）

曾子祐。（記者李惠洲攝）

林靖凱擊出內野滾地球，三壘手傳捕手暴投失誤， 陳重廷跳躍跨過捕手踩壘得分、潘傑楷也回本壘。（記者李惠洲攝）

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