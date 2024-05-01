網球》蕾巴金娜「哈薩克內戰」逆轉勝 馬德里紅土4強就位

蕾巴金娜。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年馬德里網賽「哈薩克內戰」，第4種子蕾巴金娜（Elena Rybakina）克服決勝盤2：5絕境，不但驚險躲過2個賽末點，更以4：6、7：6（7：4）、7：5大逆轉同胞普汀塞娃（Yulia Putintseva），WTA千分等級紅土大賽女單4強就位。

2022年溫布頓錦標賽首奪大滿貫冠軍的蕾巴金娜，持續蛻變成長，證明不只擅長草地和硬地快速作戰，球速偏慢的紅土也能締造佳績。如今面對過往交手2連敗的老冤家普汀塞娃，蕾巴金娜又拚出頑強韌性，首盤拉鋸丟掉後，次盤展開反撲搶7扳平，第3盤被逼至懸崖邊，她再從盤中接連2度破發，一口氣倒趕5局脫困，總計纏鬥2小時50分鐘，戲劇性對戰開胡。

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「這是場非常艱難的比賽。」24歲的蕾巴金娜賽後在場上受訪時表示，頂住壓力冷靜面對危機是勝負關鍵， 「當然，我知道這並不容易。我希望自己能更好地開始比賽，卻出現許多非受迫失誤。持續反擊並推進並不簡單，但2：5時，我已經拋開所有的情緒和挫折，繼續專注比賽，她開始變得更加憤怒，犯了一些錯誤也幫助了我，真的很高興能贏球。」

整個4月沒輸過的蕾巴金娜，先前德國斯圖加特4連勝封后、贏走保時捷跑車，轉戰西班牙首都又連闖4關，延續紅土賽季8連勝，也是今年職業巡迴賽第30場勝利，持續領先群芳。

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