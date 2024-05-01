中職》震撼教育！獅隊兩度大局 台鋼創單場最多失分紀錄

台鋼落敗。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕賽前勝差達10場的龍頭統一獅、墊底台鋼雄鷹，今晚交手。獅隊王牌古林睿煬僅投5局用球數破百、失1分，5局上獅隊靠著安打串聯和對方單局3失誤拿9分，8局再灌5分，終場17:6勝台鋼，台鋼成軍以來創一軍最多失分。

台鋼此役推出江承諺出戰老東家，本季成績極佳的他，面對獅隊前4局無失分，5局卻未投滿就退場。獅隊5上林安可、陳重廷和潘傑楷連續安打，原本落後的1分追平。台鋼接著連兩打席發生失誤，其中林靖凱打席，三壘手黃劼希發生傳球失誤，獅隊接連跑回2分，邱智呈安打又帶2打點。

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總計5局上獅隊打了13人次，其中包含6支安打和對手的單局3失誤，灌進9分。

台鋼4局下得1分後就陷入大幅落後，7局上又被獅隊林祖傑2分砲拿下分數。7局下，台鋼開始反攻，面對獅隊投手尹柏淮，台鋼王柏融、魔鷹、代打藍寅倫和吳明鴻連4打席安打，獅隊再換江承峰，又被葉保弟敲安。台鋼7下打了一輪，拿5分。

比數才追近，台鋼8上又失分，許哲晏被保送、林佳緯觸身球，2出局後陳傑憲、林祖傑和林安可敲安，該半局獅隊又灌5分。林佳緯此役僅靠觸身球上壘之外，另5打席全數遭三振，平聯盟紀錄。

8局下，獅隊後援洋投裴瑞茲面對吳明鴻時，一記失控球不慎打到吳明鴻頭部，吳明鴻當場倒地不起，隨後動用擔架退場。

統一獲勝。（記者李惠洲攝）

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