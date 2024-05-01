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湯姆斯盃》國際賽最後一舞？ 桃田賢斗3局打敗台灣李佳豪

2024/05/01 22:45

桃田賢斗。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕曾穩居世界球王寶座的日本名將桃田賢斗，今天在湯姆斯盃男子羽球團體賽出賽，此仗有可能是他國際賽最後一舞，他以21：18、16：21、21：17打敗台灣好手李佳豪，日本5：0橫掃台灣，分組第1挺進8強。

29歲的桃田賢斗曾在2019年單季豪取11冠寫下歷史，更在2018年和2019年完成世錦賽2連霸，當時連丹麥世界球王安賽龍都很難打得贏他。

只是，桃田賢斗2020年1月在馬來西亞發生嚴重車禍，讓他生涯開始出現變化，幾乎找不回過往比賽的感覺，甚至部分高等級比賽還報不到名，隨著自己確定無緣巴黎奧運，桃田賢斗日前就決定湯姆斯盃將是他國際賽最後一舞。

日本隊本屆有奈良岡功大、西本拳太、渡邊航貴等男單好手出擊，接下來進入一戰定生死8強淘汰賽，若教練團都按照世界排名安排選手出賽，桃田賢斗預料是無法出賽，因此今晚對決李佳豪也極高可能成為生涯國際賽最後一舞。

世界排名52的桃田賢斗生涯未曾和李佳豪交手，桃田開賽雖先掉1分，但直接不留情面連拿11分，不過李佳豪暫停後有回神，甚至還變成13：12領先，但桃田畢竟經驗豐富很快又拉開，也先下一城。

李佳豪次局在6：9落後，把握機會連下7分，接著也有辦法擋住桃田的反擊，扳回一城。

決勝局開始，桃田賢斗8：2領先，雖李佳豪追近，但桃田11：5進入技術暫停，而李佳豪暫停後追到14：15，但桃田搶網成功及近身攻擊連拿2分，接著來到20：16，李佳豪雖化解1個賽末點，但桃田仍拿下勝利。

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