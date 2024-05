MLB》10連勝的代價！ 雙城金手套明星「黑鱒」因傷退場

巴克斯頓。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕明尼蘇達雙城隊在今天以10:5擊敗美聯中區墊底的白襪隊,豪取10連勝,然而球隊主將「黑鱒」巴克斯頓(Byron Buxton)卻再一次受傷。

第二局巴克斯頓敲出一壘安打站上壘包,但接下來他在盜壘時被對手抓到,後續他的腳步明顯踉蹌,教練直接選擇將他換下來,球隊也宣布他因為右膝蓋痠痛離場。本季巴克斯頓出賽27場,敲出1轟、11分打點,打擊率2成50。

請繼續往下閱讀...

Since many people in the Twin Cities can't watch #MNTwins games right now.. this just happened.



Byron Buxton limps off the field after sprinting to second base.



Willi Castro is now in center field, Jose Miranda goes to third. pic.twitter.com/0iMEpdsIZJ