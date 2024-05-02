MLB》10連勝的代價！ 雙城金手套明星「黑鱒」因傷退場

巴克斯頓。（資料照）
林子翔／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達雙城隊在今天以10：5擊敗美聯中區墊底的白襪隊，豪取10連勝，然而球隊主將「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）卻再一次受傷。
第二局巴克斯頓敲出一壘安打站上壘包，但接下來他在盜壘時被對手抓到，後續他的腳步明顯踉蹌，教練直接選擇將他換下來，球隊也宣布他因為右膝蓋痠痛離場。本季巴克斯頓出賽27場，敲出1轟、11分打點，打擊率2成50。
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Since many people in the Twin Cities can't watch #MNTwins games right now.. this just happened.— Alec Ausmus （@A_TwiceKSTP） May 1, 2024
Byron Buxton limps off the field after sprinting to second base.
Willi Castro is now in center field, Jose Miranda goes to third. pic.twitter.com/0iMEpdsIZJ
雙城在本場比賽後半段擊潰白襪牛棚取得10：5逆轉勝，賽季10連勝到手，是本季聯盟最長連勝，也是雙城自2008年以來的最長連勝紀錄、隊史第8度的雙位數連勝，只要再一勝就能追平2006年的11連勝，接下來將挑戰1980年來首度的12連勝，與1991年隊史紀錄的15連勝，該年雙城還奪下世界大賽冠軍。
賽後雙城並沒有馬上透露巴克斯頓的狀況，僅表示他已經完成成像檢查。巴克斯頓在休賽季動刀治療膝蓋，今年是他自2022年後首度回歸中外野，本季他有20場比賽擔任外野先發，4場先發指定打擊，儘管本季打擊表現不佳，但他在外野的防守功力依舊，在守備進階數據FRV（Fielding Run Value）當中排名聯盟第10。
現年30歲的巴克斯頓近2年都動刀治療他的右膝蓋，2022年9月他動了關節鏡的清除手術，但仍不足以讓他重返外野防區，2023年10月動的皺褶症候群手術則讓他本季得以重返外野防區。儘管總教練包德利（Rocco Baldelli）並未透露他的傷勢狀況，但捕手傑弗斯（Ryan Jeffers）表示：「他心情很好。他的精神看起來很好，他說了一些很正向的話，所以讓我們將其視為一個好的徵兆。」