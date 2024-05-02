MLB》10連勝的代價！ 雙城金手套明星「黑鱒」因傷退場

巴克斯頓。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達雙城隊在今天以10：5擊敗美聯中區墊底的白襪隊，豪取10連勝，然而球隊主將「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）卻再一次受傷。

第二局巴克斯頓敲出一壘安打站上壘包，但接下來他在盜壘時被對手抓到，後續他的腳步明顯踉蹌，教練直接選擇將他換下來，球隊也宣布他因為右膝蓋痠痛離場。本季巴克斯頓出賽27場，敲出1轟、11分打點，打擊率2成50。

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Since many people in the Twin Cities can't watch #MNTwins games right now.. this just happened.



Byron Buxton limps off the field after sprinting to second base.



Willi Castro is now in center field, Jose Miranda goes to third. pic.twitter.com/0iMEpdsIZJ — Alec Ausmus （@A_TwiceKSTP） May 1, 2024

雙城在本場比賽後半段擊潰白襪牛棚取得10：5逆轉勝，賽季10連勝到手，是本季聯盟最長連勝，也是雙城自2008年以來的最長連勝紀錄、隊史第8度的雙位數連勝，只要再一勝就能追平2006年的11連勝，接下來將挑戰1980年來首度的12連勝，與1991年隊史紀錄的15連勝，該年雙城還奪下世界大賽冠軍。

賽後雙城並沒有馬上透露巴克斯頓的狀況，僅表示他已經完成成像檢查。巴克斯頓在休賽季動刀治療膝蓋，今年是他自2022年後首度回歸中外野，本季他有20場比賽擔任外野先發，4場先發指定打擊，儘管本季打擊表現不佳，但他在外野的防守功力依舊，在守備進階數據FRV（Fielding Run Value）當中排名聯盟第10。

現年30歲的巴克斯頓近2年都動刀治療他的右膝蓋，2022年9月他動了關節鏡的清除手術，但仍不足以讓他重返外野防區，2023年10月動的皺褶症候群手術則讓他本季得以重返外野防區。儘管總教練包德利（Rocco Baldelli）並未透露他的傷勢狀況，但捕手傑弗斯（Ryan Jeffers）表示：「他心情很好。他的精神看起來很好，他說了一些很正向的話，所以讓我們將其視為一個好的徵兆。」

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