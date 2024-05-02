MLB》釀酒人、光芒亂鬥共4人遭懲處 揮拳揍人的右投吞6場禁賽

Here is the play where Jose Siri starts swinging on Abner Uribe. All of this stems from a HR earlier in the game that Freddy Peralta took exception to.



Suspensions coming. pic.twitter.com/8uvaghX8tA — Evan Closky （@ECloskyWTSP） May 1, 2024

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人昨天以8比2擊敗光芒，但比賽中發生嚴重肢體衝突，大聯盟官方今天祭出懲處，共有4人遭到禁賽與金額未明的罰款，其中先揮拳揍人的釀酒人投手尤里貝（Abner Uribe）吞6場禁賽為最重。

請繼續往下閱讀...

光芒外野手希瑞（Jose Siri）昨在第3局敲大號陽春砲、飛行距離有452英尺，也讓他帥氣丟棒，疑似引發釀酒人選手不滿。第6局釀酒人先發投手佩洛塔（Freddy Peralta）在0好3壞，丟一顆內角速球直接砸中希瑞的左腿，當下遭驅逐出場。釀酒人總教練莫菲（Pat Murphy）上場抗議，也被主審古西恩（Chris Guccione）趕出場。

釀酒人投手尤里貝（中）昨天在比賽中與光芒希瑞（左）互毆。（資料照，今日美國）

接著到第8局，希瑞敲一壘方向滾地球被刺殺後，這時釀酒人右投尤里貝輕撞對方肩膀，雙方有言語交換，尤里貝這時揮拳揍人，希瑞也出拳反擊，兩人大打出手，雙方板凳都淨空。希瑞與尤里貝都被趕出場。

大聯盟官方公布懲處，尤里貝吞6場禁賽，認定有故意丟人的佩洛塔吞5場禁賽，兩人都將上訴。身為釀酒人教頭莫菲，則是因對裁判的不當行為，吞2場禁賽，由於大聯盟官方規定教頭不允許上訴，莫菲的禁賽將從今天起開始執行；希瑞原本被禁賽3場，他提出上訴後，減至2場禁賽。

釀酒人投手尤里貝昨天在比賽中與光芒希瑞互毆。（資料照，今日美國）

希瑞受訪說，不認為自己有做任何不好的事情，也不確定尤里貝為何要對他揮拳，「當時我在打擊預備區，他正在熱身，我覺得他一直看著我、盯著我看，所以我有那種感覺。顯然，我走向一壘時，我確認他對我有意見。」

希瑞表示，自己和佩洛塔沒有任何問題，投手和打者的慶祝動作都是比賽的一部分，「我不認為自己做錯什麼，我只是站在那，沒有看球飛，只是低頭就跑。」

Freddy Peralta and Pat Murphy were both ejected from the game after Freddy Peralta hit Jose Siri on a 3-0 pitch pic.twitter.com/VRhMTliXk2 — Jomboy Media （@JomboyMedia） May 1, 2024

釀酒人先發投手佩洛塔（右）被認定故意丟人，被趕出場。（資料照，美聯社）

釀酒人總教練莫菲昨天比賽中上場抗議，遭驅逐出場。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法