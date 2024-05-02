MLB》前田健太奪轉戰老虎首勝！ 回應生涯特殊現象：我不知道

前田健太比讚。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊日籍投手前田健太，在今天對上紅雀繳出6局失1分的優質先發，在今天終於收下本季首勝。

前田健太今天主投6局只被打4支安打，因為康崔拉斯（Willson Contreras）的全壘打失掉唯一分數，送出5次三振沒有四壞保送，終於順利收下轉隊後的首勝，同時也是他生涯在大聯盟第三隊的勝利。

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3、4月前田健太一共投了5場先發，只有1場是投滿6局的優質先發，拿下0勝1敗，防禦率5.96，生涯他在3、4月的表現不佳，36場出賽拿下11勝14敗，防禦率4.93，這是他生涯防禦率最高的一個月（由於大聯盟開季通常在3月底，因此會將3、4月成績計算為單一月份）。而5月則是他表現較好的月份，加上今天生涯他在5月共24場出賽，拿下11勝4敗，防禦率僅3.65，上一次他在5月輸球已經是2018年。

被問到3、4月與5月表現的差異時，前田健太透過翻譯表示：「這是個好問題。我沒有真正去想過這件事。我不知道我能否給出解答。」

Kenta Maeda, Wicked 83mph Slider. pic.twitter.com/bM7G5dFeju — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 1, 2024

本場比賽前田健太投出91.6英哩的速球，追平他本季最快一球。過往數據顯示，他在適應新賽季的首個月並擺脫寒冷的天氣後表現就會有所上升。2021年前田在雙城首個月的防禦率高達6.17，當時他的主要武器滑球被打擊率高達3成64，平均被擊球初速達90英哩，但到5月兩項數據下滑到2成00與82.2英哩。同樣的數據，速球4月有4成的被打擊率與96.1英哩的被擊球初速，但在5月就下滑到2成50，不過被擊球初速稍微上升到96.5英哩。

官網多項數據點出了前田健太有開季慢熱的傾向，此外，不僅他生涯在5月能夠有好表現外，其實他在6月表現更加，生涯前田健太6月25場出賽，他雖然只拿下8勝8敗，但防禦率僅有3.14。

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