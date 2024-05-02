MLB》吉田正尚左手大拇指拉傷 紅襪開季遇傷兵潮、已13人進IL！

吉田正尚。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊日籍好手吉田正尚日前在打擊時受傷，經檢查為左手大拇指拉傷，被放進10天傷病名單。這是吉田正尚在旅美生涯首次進IL，同時也是紅襪開季第13位進傷病名單的選手。

吉田正尚是在美國時間上月28日面對小熊的比賽中，揮棒擊中一顆94.9英里的四縫線速球形成一壘安打。不過，吉田的左手不慎在揮棒時遭擠壓受傷，該場比賽只打了兩個打席就退場。

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紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示，吉田正尚的手腫起來了，「希望我們知道是何種狀況，並在10天內照顧好他，他就能歸隊了。在那場比賽，吉田首打席就感到不對勁，第二打席時情況變得更糟。」

吉田正尚本季出賽24場，交出2轟、11分打點，打擊率2成75的成績，共吞11次三振，整體攻擊指數為0.736。

紅襪隊總教練柯拉。（資料照，美聯社）

吉田正尚成為明星游擊手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）、一壘手卡薩斯（Triston Casas）之後，擔任今年開幕戰先發球員、如今卻進傷病名單的紅襪選手。其中史托瑞左肩動刀，預計例行賽整季報銷。

紅襪隊開季先發輪值中，包含皮維塔（Nick Pivetta）、貝洛（Brayan Bello）、惠特洛克（Garrett Whitlock）都掛傷。而紅襪季前以2年3850萬美元（約新台幣11.8億）簽下右投吉歐里多（Lucas Giolito），但吉歐里多有手肘尺側副韌帶撕裂傷與屈肌拉傷，最後動刀治療，今年賽季幾乎確定報銷。

不過截至昨天為止，紅襪隊開季打出17勝13敗的戰績居美聯東區第三。

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