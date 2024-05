MLB》洋基火球小將飆生涯代表作！ 力壓金鶯塞揚名投終止2連敗

洋基小將希爾對金鶯繳出生涯最佳一役。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基25歲火球小將希爾(Luis Gil)今天對陣金鶯暴力打線繳出生涯最佳一役,6.1局只被打2安飆出5K無失分,表現力壓6局詩2分的塞揚名投柏尼斯(Corbin Burnes),收下賽季第2勝,終場洋基以2:0結束2連敗。

本場雙方形成投手戰,希爾用6.1局只被打2安,送出5K、1BB的好投壓制金鶯打線,同時伯尼斯也繳出6局6K失2分的優質先發,但被卡布雷拉(Oswaldo Cabrera)剛好卡進全壘打標竿的2分砲狙擊,使他吞下敗仗。

