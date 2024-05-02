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MLB》洋基火球小將飆生涯代表作！ 力壓金鶯塞揚名投終止2連敗

2024/05/02 09:42

洋基小將希爾對金鶯繳出生涯最佳一役。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基25歲火球小將希爾（Luis Gil）今天對陣金鶯暴力打線繳出生涯最佳一役，6.1局只被打2安飆出5K無失分，表現力壓6局詩2分的塞揚名投柏尼斯（Corbin Burnes），收下賽季第2勝，終場洋基以2：0結束2連敗。

本場雙方形成投手戰，希爾用6.1局只被打2安，送出5K、1BB的好投壓制金鶯打線，同時伯尼斯也繳出6局6K失2分的優質先發，但被卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）剛好卡進全壘打標竿的2分砲狙擊，使他吞下敗仗。

洋基本場牛棚表現也相當精采，在7局希爾退場後，左投弗格森（Caleb Ferguson）連飆2K凍結金鶯攻勢，在休息室的希爾也振奮地為隊友打氣。

8局漢彌爾頓（Ian Hamilton）雖然僅投0.1局就送出1次四壞與1次觸身保送面臨失分危機，但終結者霍姆斯（Clay Holmes）提前登板連續三振掉去年新人王韓德森（Gunnar Henderson）與狀元強打捕手拉契曼（Adley Rutschman）化解，9局續投完成5個出局數的救援成功，本季第10次救援到手。

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