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MLB》太神！今永昇太7局7K無失分 ERA0.78居大聯盟防禦率王

2024/05/02 09:54

今永昇太。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天在客場先發大都會，他主投7局賞7次三振、沒有失分，幫助小熊以1比0完封大都會。今永昇太摘得第5勝，並以防禦率0.78暫居大聯盟防禦王。小熊隊目前以19勝12敗暫居國家聯盟中區第二。

今永昇太首局讓對手三上三下後，第2局先三振大都會強打阿隆索（Pete Alonso），不過今永這時先丟保送、再被敲一壘安，讓大都會攻佔一、二壘，今永昇太及時讓巴德（Harrison Bader）敲雙殺打，化解失分危機。

今永昇太第3局連續解決兩人後，雖然被敲一壘安、並遭盜上二壘，今永讓大都會外野手馬堤（Starling Marte）敲滾地球出局，再度化解危機。今永昇太第4局賞2K、又讓大都會三上三下。

今永昇太。（美聯社）

第5局大都會首名打者麥克尼爾（Jeff McNeil）敲一壘安，但今永昇太連續解決三人，化解對方攻勢。今永昇太接連連續解決六人，本季首度投滿7局。

總計今永昇太主投7局僅被敲3安，賞7次三振、丟1次保送，摘得本季第5勝，賽後防禦率僅0.78暫居大聯盟防禦率王。今永昇太此戰用87球有58顆好球，其中有46顆速球、30顆指叉變速、9顆橫掃滑球、2顆曲球。

小熊打線全場敲5安，靠克勞‧阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）在第5局的高飛犧牲打，拿到全場唯一的分數。

大都會9局下有著1出局二、三壘有人的得分機會，麥克尼爾敲左外野飛球被接殺，小熊左外野手哈普（Ian Happ）回傳、並經過三壘手轉傳回本壘，讓大都會跑者阿隆索在本壘前被觸殺，成為全場最後一個出局數。大都會提出挑戰，最後裁判仍維持原判。

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