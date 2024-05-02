湯優盃》首次與桃田賢斗交手 李佳豪：他像一位老師

桃田賢斗。（資料照，法新社）



〔記者吳孟儒／台北報導〕首次對上桃田賢斗，也是最後一次碰頭，台灣好手李佳豪在在湯姆斯盃男子羽球團體賽與他大戰3盤後落敗時表示，「他就像一位老師，這場打完看出很多自己的問題。」

桃田賢斗曾高居世界排名第一，在2019年單季囊括11座冠軍，並於世錦賽打下2連霸，在男子羽壇是眾人難以撼動的高手，但他在2020年發生嚴重車過，也影響他在場上的表現，過往宰制力已不復見，世界排名下滑至52名，確定無緣巴黎奧運，他日前也宣佈湯姆斯盃將是他國際賽的最後一舞。

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李佳豪昨擔綱台灣男團對上日本的最後一點，這也是他生涯首度對上桃田賢斗，最終以18：21、21：16、17：21落敗，他受訪時說：「我上場前就蠻期待可以和桃田交手，也想台灣隊拿下1點。」他指出，桃田在關鍵分時打得更從容也更穩定，因為經驗較多，所以在戰術和場上意識都優於他，自己則打得較為被動。

能夠與前球王桃田賢斗交手也是寶貴經驗，李佳豪說：「他是很好的學習對象，就像是一個老師，用這場球，教會我蠻多東西，點出我很多問題。」他自評在場上的戰術調整和心態做得還不夠好，都是之後需要改進的地方。

台灣0：5遭日本橫掃，無緣分組第一，明天的8強賽將對上丹麥。

李佳豪。（資料照，美聯社）

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