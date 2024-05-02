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MLB》「拍賣哥」塞爾5局9K失1分好投 勇士擊敗水手免於遭橫掃

2024/05/02 10:46

「拍賣哥」塞爾主投5局送出9K僅失1分，拿下本季第4勝。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士與水手3連戰的最後一場比賽，勇士靠著「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）5局的好投，帶領球隊以5：2擊敗水手，並拿下球隊本季第20場勝利，且免於遭到水手橫掃。

勇士3局上半靠著2支安打、2次保送與投手的牽制失誤先馳得點，4局上又展開一波攻勢，1出局的情況下阿西亞（Orlando Arcia）靠著右外野手失誤上到二壘，雖然順利解決下一棒的特羅普（Chadwick Tromp）形成2出局，但前段棒次隨即敲出連4支安打，包括萊利（Austin Riley）的三壘安打，幫助球隊攻下4分大局。

水手5局下半發起反攻，首名打者薩瓦拉（Seby Zavala）敲出二壘安打，抓到2個出局數後被波蘭柯（Jorge Polanco）敲出安打帶有1分打點。

7局下半類似劇本再上演，1出局的狀況下，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）敲出左外野平飛二壘安打，在解決海尼格（Mitch Haniger）後，又輪到波蘭柯建功，再次打出1分打點的安打，但之後攻勢冷卻無法逆轉比數，最終吞下敗仗。

勇士先發投手塞爾主投5局被敲出6支安打失掉1分，送出多達9次三振，收下本季第4勝，打者部分，今天打出三壘安打的萊利有雙安表現，並有2分打點進帳。

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