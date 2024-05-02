NBA季後賽》「老八傳奇」落空！熱火遭塞爾提克34分差血洗止步首輪

塞爾提克J.布朗（左）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕頭號種子塞爾提克今在東部首輪季後賽第5戰，首節就狂轟逾40分奠定勝基，終場以118：84拿下勝利，系列賽4：1淘汰熱火，報了上季在東部決賽遭淘汰的一箭之仇。

力拚在家裡關門的綠衫軍今開賽毫不手軟，前一戰貢獻38分的「小白」D.懷特（Derrick White）延續手感，首節6投5中、包括外線4投3中，獨得15分率隊這節打完就取得41：23大幅領先。塞爾提克次節一度將差距拉開到30分，上半場團隊命中率高達59%，三分命中率47.6%更力壓熱火的18.8%，成為比分懸殊關鍵。

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在22分落後情況下進入下半場，熱火狀態依舊沒有起色，第三節開賽後陷入將近3分鐘的得分荒，也讓塞爾提克持續擴大差距，此節尾聲就將主力球員紛紛換下場休息，最後以34分差帶走勝利，收下晉級門票，下輪將對決騎士與魔術之間的勝方。

塞爾提克D.懷特。（今日美國）

D.懷特與J.布朗（Jaylen Brown）雙雙貢獻25分，塔圖姆（Jayson Tatum）繳出16分、12籃板，J.哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻10分、6籃板、5助攻，替補上陣的豪瑟（Sam Hauser）挹注17分。

熱火在巴特勒（Jimmy Butler）因傷高掛免戰牌下，無緣再度上演「老八傳奇」，艾德巴約（Bam Adebayo）繳全隊最高23分、「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）此役手感不佳19投6中收下15分、馬丁（Caleb Martin）拿10分。

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