NBA季後賽》馬克西超神四分打、25秒拿7分 裁判報告顯示有走步

七六人馬克西。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，七六人昨天靠馬克西（Tyrese Maxey）全場砍下46分，包含第四節剩下29秒內連拿7分，幫助七六人在延長賽以112比106逆轉尼克，系列賽追成2比3。但根據NBA聯盟公布該場比賽「最後2分鐘」的裁判報告中，馬克西在第4節一次關鍵的四分打卻是走步未吹。

七六人昨在第四節剩下29秒時落後6分，馬克西一人連拿7分，把戰線延長。但根據裁判報告顯示，當時馬克西第四節剩下26.5秒的「四分打」，馬克西是走步在先。

請繼續往下閱讀...

第四節剩下0.4秒，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）持球切入拋投，被七六人前封巴頓（Nicolas Batum）賞火鍋，進入延長賽。裁判報告顯示，比賽還剩0.4秒，尼克還有球權，裁判沒有吹。

延長賽剩下1分27秒，布朗森被巴頓犯規，此為誤判。而延長賽剩下41.5秒，尼克前鋒哈特（Josh Hart）救球被判出界，這也是誤判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法