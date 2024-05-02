MLB》兩次0出局滿壘皆安全下庄！國民5投手強力封鎖完封遊騎兵

國民先發投手威廉斯先發5局無失分，其中面臨2次無人出局滿壘皆安全下庄。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民作客迎戰遊騎兵，靠著先發投手威廉斯（Trevor Williams）好投的帶領下，再加上牛棚的接力封鎖，終場國民以1：0擊敗遊騎兵，也讓遊騎兵先發希尼（Andrew Heaney）7局的好投做白工，系列賽戰成1勝1敗。

2局上半國民在1出局的情況下，瓦格斯（Ildemaro Vargas）打出中外野方向平飛安打，下一棒的卡爾（Alex Call）把握機會，打出左半邊安打送回1分先馳得點。

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而下個半局輪到遊騎兵的進攻機會，該局前3名打者敲安上壘，滿壘無人出局的局面輪到大物朗福德（Wyatt Langford），鎖定第1球進攻卻打出三壘方向的滾地球，讓三壘手傳往本壘刺殺跑者，隨後兩名打者更是被連續解決，國民先發投手威廉斯在滿壘無人出局的危機下安全下庄。

5局下半同樣的劇情再度上演，同樣是在滿壘無人出局的情況下，連續抓下3個出局數再度解決危機，上一次達成單場兩次滿壘無人出局卻無失分的投手要追朔到2018年的3月30日，當時效力海盜的投手諾瓦（Iván Nova）。

而在威廉斯完成5局的投球工作後，國民啟用牛棚來鎖定勝局，4名中繼投手僅被對方敲出1支安打，最終帶走比賽勝利；遊騎兵部分，先發投手希尼主投7局僅失1分，被敲出4支安打且投出4K，但卻遲遲等不到打線支援，苦吞本季第4敗。

希尼主投7局僅失1分，但卻苦等不到隊友支援。（法新社）

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