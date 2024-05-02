MLB》今永昇太開季6場ERA0.78史上第四低 寫日投第3人紀錄

今永昇太。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太今天主投7局無失分，賞7次三振、丟1次保送，幫助小熊在客場以1比0完封紐約大都會，今永昇太收下開季5連勝是旅美日本投手第三人。2002年當時效力道奇隊的石井一久、2014年曾待過洋基的田中將大，都有開季6連勝的旅美日籍選手最佳紀錄。

今永昇太開季6場先發拿5勝，防禦率僅0.78居全大聯盟最佳，共投34.2局被敲22安（包含2轟），僅失掉3分，賞35次三振，保送只有4次，被打擊率為1成72，每局被上壘率（WHIP）為0.75。

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今永昇太。（美聯社）

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1913年防禦率成為官方數據以來，今永昇太開季前6場先發防禦率0.78排史上第四低，前三人分別是1981年道奇傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.33、1945年紅襪名將費里斯（Dave Ferriss）的0.45、1913年前費城運動家投手蕭基（Bob Shawkey）的0.75。

今永昇太此戰7局投球共用87球，其中有46顆四縫線速球，30顆指叉變速，9顆橫掃滑球，2顆曲球。其中今永昇太的速球平均速度為91.2英里（約146.7公里），最快丟到93.4英里（約150.3公里）。

今永提到，這場比賽的速球表現雖然並不算好，但他與捕手溝通順利，擾亂對方的攻擊，避免把弱點暴露給對手。

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