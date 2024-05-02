晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》今永昇太開季6場ERA0.78史上第四低 寫日投第3人紀錄

2024/05/02 11:41

今永昇太。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太今天主投7局無失分，賞7次三振、丟1次保送，幫助小熊在客場以1比0完封紐約大都會，今永昇太收下開季5連勝是旅美日本投手第三人。2002年當時效力道奇隊的石井一久、2014年曾待過洋基的田中將大，都有開季6連勝的旅美日籍選手最佳紀錄。

今永昇太開季6場先發拿5勝，防禦率僅0.78居全大聯盟最佳，共投34.2局被敲22安（包含2轟），僅失掉3分，賞35次三振，保送只有4次，被打擊率為1成72，每局被上壘率（WHIP）為0.75。

今永昇太。（美聯社）

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自1913年防禦率成為官方數據以來，今永昇太開季前6場先發防禦率0.78排史上第四低，前三人分別是1981年道奇傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.33、1945年紅襪名將費里斯（Dave Ferriss）的0.45、1913年前費城運動家投手蕭基（Bob Shawkey）的0.75。

今永昇太此戰7局投球共用87球，其中有46顆四縫線速球，30顆指叉變速，9顆橫掃滑球，2顆曲球。其中今永昇太的速球平均速度為91.2英里（約146.7公里），最快丟到93.4英里（約150.3公里）。

今永提到，這場比賽的速球表現雖然並不算好，但他與捕手溝通順利，擾亂對方的攻擊，避免把弱點暴露給對手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。