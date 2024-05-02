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NBA季後賽》提前放暑假備戰奧運 美國男籃成員一半遭淘汰 

2024/05/02 11:03

艾德巴約。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕熱火今在東部系列賽首輪第5戰遭塞爾提克以118：84痛宰，系列賽1：4遭淘汰，艾德巴約（Bam Adebayo）成為美國男籃奧運代表隊第6位已經放暑假的成員。

美國隊此次要在巴黎奧運挑戰5連霸，12人陣容一字排開星光熠熠，不過幾位球星相繼在季後賽落馬，也被球迷戲稱是要提前備戰奧運，柯瑞（Stephen Curry）所屬的勇士在附加賽就被淘汰，杜蘭特（Kevin Durant）與布克（Devin Booker）的太陽遭灰狼橫掃，詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）領軍的湖人則被衛冕軍淘汰，艾德巴約今成為第6人。

其他成員方面，今晉級次輪的塞爾提克陣中有兩位美國隊成員塔圖姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday），灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）也確定拿下第二輪門票，雷納德（Kawhi Leonard）所屬的快艇還在與獨行俠苦戰，恩比德（Joel Embiid）的七六人目前陷入2：3劣勢，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）率領的溜馬3：2暫時領先公鹿。

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