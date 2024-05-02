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網球》辛納、艾卡拉茲竄出讓男網進步嗎？納達爾提出見解

2024/05/02 11:19

蠻牛納達爾。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕隨著新生代好手辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的強勢崛起，但西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）認為，喬科維奇（Novak Djokovic）表現依舊出色，男子網壇沒有太大改變。

22歲的義大利新星辛納本季狀態絕佳，打下28勝2負，拿下澳網等共3個冠軍，世界排名高居第2，至於20歲小將艾卡拉茲今年才在印地安泉大師賽封王，生涯也有2座大滿貫冠軍在手。

傷癒復出的納達爾近期接受「Tennis Channel」訪問時，被問到2大新星的進步是否讓男子網壇的水準提高？他第一反應是說「不知道」，但也大讚2人絕對是很優秀的球員。

納達爾進一步解釋，「去年喬科維奇拿了4個大滿貫賽中的3個，另一個是亞軍，而他和我是同個年代，所以辛納、艾卡拉茲肯定打得不錯，但從另一方面來看，他是和我同年代的球員，數據又比我好，我們在很長一段時間是維持在相近的水準，而且他還有能力取得更高的成就。」

最後納達爾也用一句話總結，「網壇誕生很多新的冠軍，但與此同時，也沒有太多的改變。」

納達爾在馬德里大師賽16強止步，艾卡拉茲則在3盤大戰落敗無緣4強，辛納在8強賽開打前因傷退賽，喬科維奇本站賽事沒打。

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