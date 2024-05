MLB》山本由伸展王牌本色收3連勝！大谷沒上、道奇仍痛扁響尾蛇

山本由伸主投6局無失分奪勝。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍強投山本由伸今天雖然未能與同胞好手大谷翔平並肩作戰,但仍對響尾蛇繳出6局飆5K無失分,連續2場優質先發的表現將防禦率下修到3以下,終場道奇以8:0完封響尾蛇,山本由伸收下3連勝。

山本由伸本場比賽僅被打5支安打,其中有3安是被佩德森(Joc Pederson)所打,且在得點圈有人時山本都能力保不失,用94球投完6局,送出5次三振與2次四壞保送,連續2場比賽投出優質先發,防禦率從生涯首戰的45.00,一路下修到2.91。近6場比賽山本由伸有4場至少投滿5局沒有失分,表現漸入佳境。

道奇打線今天讓大谷翔平休息仍維持不俗火力,2局在菜鳥帕赫斯(Andy Pages)的2分彈帶動下轟進5分大局,3局史密斯(Will Smith)再貢獻一發陽春砲。7局靠著響尾蛇投手滿壘時的2次四壞保送拿下2分。

