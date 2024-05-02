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日職》慘！前澤村賞強投0.2局狂掉9分創生涯最糟 開賽8球掉4分

2024/05/02 12:18

涌井秀章。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍37歲老將涌井秀章昨天在主場先發面對橫濱DeNA，涌井只投0.2局狂掉9分，創生涯最慘紀錄，中日龍最後以1比12慘敗。涌井秀章先發投不滿1局失9分，創下生涯最慘一役。

涌井秀章此戰開賽才丟8球就掉4分，包含橫濱強打牧秀悟的三分砲在內，首局面對橫濱前6棒都被敲安，隨後又投出保送，讓橫濱2出局攻占滿壘。涌井秀章被橫濱打者桑原將志、蝦名達夫敲適時安，再掉3分。涌井秀章也被打退場，接替的中日龍投手梅野雄吾被橫濱球星佐野恵太敲帶有2分打點二壘安打，讓涌井秀章首局就失掉9分自責分。

總計涌井秀章僅投0.2局創生涯最短先發局數，被敲8安包含1轟，三振、保送各1次，失掉9分，讓涌井秀章的防禦率從賽前的0.77升至4.13，吞本季首敗。

曾在2009年西武獅時期摘得澤村賞的涌井秀章，生涯兩度曾單場只投1局被打退場，包含2023年7月28日與讀賣巨人之戰、以及2005年6月12日與巨人軍比賽。涌井秀章賽後表示，給球隊帶來麻煩，也對熱情的球迷們做了非常抱歉的事情。

這是中日龍自1998年4月22日與養樂多之戰首局失掉13分後，再度出現首局掉9分以上的慘況。

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