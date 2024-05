MLB》關鍵本壘攻防戰沒判阻擋！ 大都會教頭直言是誤判

小熊捕手阿瑪雅(右)在本壘前觸殺大都會跑者阿隆索。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天在主場迎戰小熊,9局下大都會在關鍵的本壘攻防戰出局、未能攻下追平分,讓大都會終場以0比1吞敗。大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)認為小熊捕手阿瑪雅(Miguel Amaya)在本壘板有阻擋,認為裁判的判決是錯的。

大都會9局下有著1出局二、三壘有人的得分機會,麥克尼爾(Jeff McNeil)敲左外野飛球被接殺,小熊左外野手哈普(Ian Happ)回傳、並經過替補上場的三壘手馬德里格爾(Nick Madrigal)轉傳回本壘,讓大都會跑者阿隆索(Pete Alonso)在本壘前被阿瑪雅觸殺,成為全場最後一個出局數。

大都會這時提出挑戰,認為小熊捕手阿瑪雅的腳有阻擋本壘板,最後裁判仍維持原判。這讓門多薩賽後直言,「我認為他們做出錯誤的判決,在沒有拿球的狀況下,腳不能站在本壘板前,也不能把腳放在本壘板上。很明顯,(阿瑪雅)在沒有拿球的情況下把腳放在本壘板上。」

小熊捕手阿瑪雅(左)在本壘前觸殺大都會跑者阿隆索(右)。(法新社)

「我對自己有百分之百信心(沒有阻擋本壘板)。」阿瑪雅說,「我給他跑壘路線。」

小熊總教練康索(Craig Counsell)讚賞自家守備,哈普做了很棒的傳球,而馬德里格爾也傳出很棒的球,阿瑪雅的觸殺也很棒。

「我盡最大努力衝刺了。」阿隆索表示,「我做出自己最棒的滑壘,裁判說我出局,所以我就出局了。」

