MLB》關鍵本壘攻防戰沒判阻擋！ 大都會教頭直言是誤判

小熊捕手阿瑪雅（右）在本壘前觸殺大都會跑者阿隆索。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在主場迎戰小熊，9局下大都會在關鍵的本壘攻防戰出局、未能攻下追平分，讓大都會終場以0比1吞敗。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）認為小熊捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）在本壘板有阻擋，認為裁判的判決是錯的。

大都會9局下有著1出局二、三壘有人的得分機會，麥克尼爾（Jeff McNeil）敲左外野飛球被接殺，小熊左外野手哈普（Ian Happ）回傳、並經過替補上場的三壘手馬德里格爾（Nick Madrigal）轉傳回本壘，讓大都會跑者阿隆索（Pete Alonso）在本壘前被阿瑪雅觸殺，成為全場最後一個出局數。

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大都會這時提出挑戰，認為小熊捕手阿瑪雅的腳有阻擋本壘板，最後裁判仍維持原判。這讓門多薩賽後直言，「我認為他們做出錯誤的判決，在沒有拿球的狀況下，腳不能站在本壘板前，也不能把腳放在本壘板上。很明顯，（阿瑪雅）在沒有拿球的情況下把腳放在本壘板上。」

小熊捕手阿瑪雅（左）在本壘前觸殺大都會跑者阿隆索（右）。（法新社）

「我對自己有百分之百信心（沒有阻擋本壘板）。」阿瑪雅說，「我給他跑壘路線。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）讚賞自家守備，哈普做了很棒的傳球，而馬德里格爾也傳出很棒的球，阿瑪雅的觸殺也很棒。

「我盡最大努力衝刺了。」阿隆索表示，「我做出自己最棒的滑壘，裁判說我出局，所以我就出局了。」

Chaos at the end of Cubs-Mets!



Replay ruled that the Cubs didn't block the plate and that Pete Alonso was out to end the game pic.twitter.com/eHxAGn5hU6 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 2, 2024

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