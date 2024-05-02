晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》東契奇豪取35分 獨行俠關鍵G5打爆快艇率先聽牌

2024/05/02 12:27

東契奇豪取35分率領獨行俠打爆快艇聽牌。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今天的關鍵第5戰誰贏就能聽牌，獨行俠靠著東契奇（Luka Doncic）拿35分，全場最大領先達32分，率隊以123：93在客場成功踢館，西部季後賽首輪取得3：2領先。

雷納德（Kawhi Leonard）在第5戰因膝蓋傷勢缺陣，儘管他在系列賽缺席的2戰快艇都能贏球，但也是在哈登（James Harden）、P.喬治（Paul George）都能挺身而出，只是關鍵一戰2人手感都不太好。

哈登上半場9投2中拿5分，P.喬治6投僅2中得7分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）更是5投盡墨沒得分，讓快艇打得辛苦，好在有祖巴克（Ivica Zubac）進帳13分，加上曼恩（Terance Mann）11分演出，才能勉強咬住分差。

獨行俠靠東契奇拿15分，加上替補的克勒貝爾（Maxi Kleber）有12分進帳，單節拉出31：22攻勢，兩節打完以56：46領先快艇。

欲振乏力的快艇，在第三節更是兵敗如山倒，一度在長達7分鐘的時間只拿4分，獨行俠把握機會擴大領先，東契奇有14分進帳，領先分數擴大至25分，決勝節更達32分的巨大差距，讓勝負提前定調，兩隊主力也都下場提前休息。

獨行俠投籃命中率破5成，東契奇拿35分、10助攻、7籃板，（Kyrie Irving）有14分、6助攻，共5人得分達雙位數。至於快艇進攻能量不足，P.喬治和祖巴克的15分並列最高，哈登12投2中只有7分，魏斯布魯克11投2中拿6分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。