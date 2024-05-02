NBA季後賽》東契奇豪取35分 獨行俠關鍵G5打爆快艇率先聽牌

東契奇豪取35分率領獨行俠打爆快艇聽牌。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今天的關鍵第5戰誰贏就能聽牌，獨行俠靠著東契奇（Luka Doncic）拿35分，全場最大領先達32分，率隊以123：93在客場成功踢館，西部季後賽首輪取得3：2領先。

雷納德（Kawhi Leonard）在第5戰因膝蓋傷勢缺陣，儘管他在系列賽缺席的2戰快艇都能贏球，但也是在哈登（James Harden）、P.喬治（Paul George）都能挺身而出，只是關鍵一戰2人手感都不太好。

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哈登上半場9投2中拿5分，P.喬治6投僅2中得7分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）更是5投盡墨沒得分，讓快艇打得辛苦，好在有祖巴克（Ivica Zubac）進帳13分，加上曼恩（Terance Mann）11分演出，才能勉強咬住分差。

獨行俠靠東契奇拿15分，加上替補的克勒貝爾（Maxi Kleber）有12分進帳，單節拉出31：22攻勢，兩節打完以56：46領先快艇。

欲振乏力的快艇，在第三節更是兵敗如山倒，一度在長達7分鐘的時間只拿4分，獨行俠把握機會擴大領先，東契奇有14分進帳，領先分數擴大至25分，決勝節更達32分的巨大差距，讓勝負提前定調，兩隊主力也都下場提前休息。

獨行俠投籃命中率破5成，東契奇拿35分、10助攻、7籃板，（Kyrie Irving）有14分、6助攻，共5人得分達雙位數。至於快艇進攻能量不足，P.喬治和祖巴克的15分並列最高，哈登12投2中只有7分，魏斯布魯克11投2中拿6分。

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