NBA季後賽》慘！快艇3星G5僅合拿28分 還不比東契奇1人

哈登（左）。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕快艇在「天王山之戰」的第5戰少了雷納德（Kawhi Leonard），其餘3星表現又慘兮兮，合計只拿28分，最終以93：123慘敗給獨行俠，錯失在主場率先聽牌的機會，系列賽以2：3落後，下一場作客達拉斯將面臨背水一戰。

雷納德在缺陣期間，快艇能奪勝是因哈登（James Harden）、P.喬治（Paul George）能扛起攻堅重任，但此戰兩人雙雙熄火，P.喬治上半場6投2中拿7分，儘管下半場進攻稍有起色，投進2顆三分球，全場也只有13投4中得15分。

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哈登在系列賽前4戰繳出54.1％的投籃命中率，拿26分，但此戰表現荒腔走板，他出賽33分鐘，12投2中拿7分，雖有7助攻，卻也傳出4次失誤，另外，替補出賽的魏斯布魯克（Russell Westbrook）也沒能挺身而出，他11投2中、三分球3投盡墨，僅拿6分。

快艇3位球星今天合計36投8中拿28分，獨行俠的東契奇（Luka Doncic）一人的表現就完全碾壓，他26投14中，拿35分，還外帶10助攻、7籃板，率隊率先搶下關鍵第3勝，數據顯示，這在7戰4勝制系列賽的晉級機率高達81.7％。

P.喬治（左）。（美聯社）

魏斯布魯克（左）。（美聯社）

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