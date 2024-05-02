MLB》登防禦率王的今永昇太自認有課題要面對 大都會教頭讚賞1特質

今永昇太。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天主投7局無失分，賞7次三振、1次保送，只被敲3支零星安打，幫助小熊在客場以1比0擊敗大都會，今永昇太收下開季5連勝、防禦率僅0.78是全大聯盟最佳。小熊總教練康索（Craig Counsell）讚賞今永的表現，「他太出色了，7局非常棒的投球，沒有真的陷入麻煩，投球乾淨俐落，一場非常棒的投球。」

此戰第7局大都會強打阿隆索（Pete Alonso）敲一、二壘間的內野軟弱滾地球，今永昇太走下投手丘守備，並要自家一壘手布許（Michael Busch）回一壘踩壘包，接著今永撿起球後用拋傳的方式，傳一壘完成刺殺。康索也對今永的優異守備印象深刻，「這真的是一個非常聰明的PLAY，除了一些出色的投球，他已經做過這種事情很多次。」

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今永昇太。（今日美國）

今永昇太開季6場先發拿5勝，防禦率僅0.78居大聯盟防禦率王，共投34.2局賞35次三振，每局被上壘率僅0.75。但今永昇太賽後透過翻譯表示，今天自己的速球狀況不是最佳，和捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）有溝通做調整，確保不要被大都會打線敲強勁擊球。

今永昇太認為，對方可能沒有太多關於自己的資料，「當他們看更多影片，蒐集更多數據，他們就會制訂攻擊我的計畫。所以一旦這事情發生，我需要做出調整，證明我自己。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，今永的速球很好，指叉球也不錯，「他（投球動作）有點停頓，然後在壘上無人的情況下快速投球，擾亂打者的擊球節奏，還有變化球。整體來說，他今天表現相當好。」

Shota Imanaga is doing it all tonight as his season ERA drops below 0.80 pic.twitter.com/K9XXpKBofD — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） May 2, 2024

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