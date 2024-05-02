晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》登防禦率王的今永昇太自認有課題要面對 大都會教頭讚賞1特質

2024/05/02 14:28

今永昇太。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天主投7局無失分，賞7次三振、1次保送，只被敲3支零星安打，幫助小熊在客場以1比0擊敗大都會，今永昇太收下開季5連勝、防禦率僅0.78是全大聯盟最佳。小熊總教練康索（Craig Counsell）讚賞今永的表現，「他太出色了，7局非常棒的投球，沒有真的陷入麻煩，投球乾淨俐落，一場非常棒的投球。」

此戰第7局大都會強打阿隆索（Pete Alonso）敲一、二壘間的內野軟弱滾地球，今永昇太走下投手丘守備，並要自家一壘手布許（Michael Busch）回一壘踩壘包，接著今永撿起球後用拋傳的方式，傳一壘完成刺殺。康索也對今永的優異守備印象深刻，「這真的是一個非常聰明的PLAY，除了一些出色的投球，他已經做過這種事情很多次。」

今永昇太。（今日美國）

今永昇太開季6場先發拿5勝，防禦率僅0.78居大聯盟防禦率王，共投34.2局賞35次三振，每局被上壘率僅0.75。但今永昇太賽後透過翻譯表示，今天自己的速球狀況不是最佳，和捕手阿瑪雅（Miguel Amaya）有溝通做調整，確保不要被大都會打線敲強勁擊球。

今永昇太認為，對方可能沒有太多關於自己的資料，「當他們看更多影片，蒐集更多數據，他們就會制訂攻擊我的計畫。所以一旦這事情發生，我需要做出調整，證明我自己。」

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，今永的速球很好，指叉球也不錯，「他（投球動作）有點停頓，然後在壘上無人的情況下快速投球，擾亂打者的擊球節奏，還有變化球。整體來說，他今天表現相當好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。