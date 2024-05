MLB》登防禦率王的今永昇太自認有課題要面對 大都會教頭讚賞1特質

今永昇太。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天主投7局無失分,賞7次三振、1次保送,只被敲3支零星安打,幫助小熊在客場以1比0擊敗大都會,今永昇太收下開季5連勝、防禦率僅0.78是全大聯盟最佳。小熊總教練康索(Craig Counsell)讚賞今永的表現,「他太出色了,7局非常棒的投球,沒有真的陷入麻煩,投球乾淨俐落,一場非常棒的投球。」

此戰第7局大都會強打阿隆索(Pete Alonso)敲一、二壘間的內野軟弱滾地球,今永昇太走下投手丘守備,並要自家一壘手布許(Michael Busch)回一壘踩壘包,接著今永撿起球後用拋傳的方式,傳一壘完成刺殺。康索也對今永的優異守備印象深刻,「這真的是一個非常聰明的PLAY,除了一些出色的投球,他已經做過這種事情很多次。」

今永昇太開季6場先發拿5勝,防禦率僅0.78居大聯盟防禦率王,共投34.2局賞35次三振,每局被上壘率僅0.75。但今永昇太賽後透過翻譯表示,今天自己的速球狀況不是最佳,和捕手阿瑪雅(Miguel Amaya)有溝通做調整,確保不要被大都會打線敲強勁擊球。

今永昇太認為,對方可能沒有太多關於自己的資料,「當他們看更多影片,蒐集更多數據,他們就會制訂攻擊我的計畫。所以一旦這事情發生,我需要做出調整,證明我自己。」

大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)表示,今永的速球很好,指叉球也不錯,「他(投球動作)有點停頓,然後在壘上無人的情況下快速投球,擾亂打者的擊球節奏,還有變化球。整體來說,他今天表現相當好。」

