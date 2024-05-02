竹縣興隆國小女子棒球隊成軍半年 勇奪軟式女子全國賽季軍

縣長楊文科公開表揚興隆國小女子棒球隊的小將們，肯定他們優異表現，並鼓勵他們再接再厲，朝冠軍的目標邁進。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣興隆國小女子棒球隊成軍半年多，今年首次參加教育部主辦的國小女子棒球聯賽，便抱回季軍的好成績；其中，隊長許詠媛放棄與賽事撞期的縣府模範兒童表揚大會，主戰捕手張芷熏表現優異獲肯定，球員岳家萱更拿下個人投手獎。

縣長楊文科公開表揚棒球小將們，肯定他們優異表現，並鼓勵他們再接再厲，朝冠軍的目標邁進。

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楊文科表示，興隆國小女子棒球隊去年8月底才成軍，18名成員皆從該校的樂樂棒球隊中挑選，半年多來的假日，前往台北、桃園、新竹、彰化、嘉義、台南等縣市參加比賽，累積經驗，且多半是與全男生隊伍交手，在大大小小賽事中快速的成長，這次第一次參加全國賽就能拿到季軍，將平日努力練習的成果展現出來，實在不容易。

教育局表示，此次比賽，興隆國小女子棒球隊在隊長許詠媛與選手張芷熏、岳家萱等三大強投帶領下晉級八強，雖於四強戰中遇到小亂流，以兩分之差敗給冠軍隊，與冠軍戰失之交臂，但隔天的季軍戰，面對連四屆冠軍的台北市立農國小，一開賽就由隊長許詠媛率先擊出二壘安打，接著保送、暴投，葉晉妤補上安打，加上盜壘、失誤，一舉攻下3分，一局下因失誤而失1分，二局上再攻下2分。

有了隊友的火力支援，岳家萱也投得更有信心，最終完投失1分（非自責分），僅被對手敲出1支安打，投出9次三振，拿下勝投，幫助球隊獲得季軍，並拿下個人投手獎。

另外，隊長許詠媛展現團隊精神，放棄與賽事撞期的縣府模範兒童表揚大會，選擇與隊友並肩作戰，主投五局（4:4），投打俱佳的表現，讓戰事延續到六局下，最終靠隊友的再見全壘打，順利將球隊帶入八強賽，聯賽3天均擔任球隊的開路先鋒，始終維持高打擊率，讓球隊的進攻更凌厲，也拿下全壘打獎。

勞苦功高的主戰捕手張芷熏，除了力扛強敵通霄國小之役的主戰投手，其餘4場皆蹲滿全場，並屢獲主播與球評的讚賞，球評肯定張芷熏在投手與捕手的表現都優秀，也非常期待畢業後升上國中的表現。

縣長楊文科公開表揚興隆國小女子棒球隊的小將們，肯定他們優異表現，並鼓勵他們再接再厲，朝冠軍的目標邁進。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣興隆國小女子棒球隊成軍半年多，今年首次參加教育部主辦的國小女子棒球聯賽，便抱回季軍的好成績。（擷取自新竹縣政府官網）

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