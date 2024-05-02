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MLB》「宇宙道奇」添戰力！ 動TJ的強投畢爾勒下週歸隊先發

2024/05/02 15:03

道奇強投畢爾勒。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇強投畢爾勒（Walker Buehler）今年在小聯盟3A投完6場復健賽後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，畢爾勒將在美國時間下週一於主場先發登板，屆時碰上馬林魚隊，「我們非常期待。」

畢爾勒曾在2021年豪取16勝、防禦率僅2.47，2022年賽季先發12場交出6勝3敗、防禦率4.02的成績，畢爾勒在2022年動生涯第二次的手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），去年整季報銷，今年開季仍在復健，從小聯盟3A出發。

本季畢爾勒在3A先發6場，戰績0勝2敗、防禦率4.15，共投21.2局賞21次三振、丟9次保送，被敲26支安打，包含挨了2轟，被打擊率為2成95，每局被上壘率為1.62。

畢爾勒前一次在大聯盟先發，已經是2022年6月10日的時候。羅伯斯說，「我對他的投球印象非常深刻，認為他能很好地運用多顆球種，仍然有球速，我認為他昨晚（復健賽）的表現是他最好的一次。」

羅伯斯說，畢爾勒剛回來先發投球的前幾場比賽，可能會有點焦慮和緊張，以前克蕭（Clayton Kershaw）也有這樣的感覺，所以這是很正常的事情。

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