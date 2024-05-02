MLB》山本由伸連3場好投獲教頭讚賞 與34歲老將搭配ERA是0！

山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本強投山本由伸今天交出6局無失分好投，幫助道奇隊以8比0完封響尾蛇。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）讚賞山本持續建立自信心，讚賞速球的控球很棒，曲球與指叉球也很好。

今天是山本由伸本季第7次先發登板，主投6局被敲5安，賞5次三振、丟2次保送，最快丟到97.2英里（約156.4公里），賽後防禦率為2.91。山本由伸摘得本季第3勝。

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這是山本由伸連3戰單場投滿6局，山本透過翻譯表示，「我認為能夠讓自己保持冷靜，而這也是能執行我的投球的原因之一。」

山本由伸此戰與34歲老將捕手巴恩斯（Austin Barnes）搭配，本季兩人共3次組成投捕搭檔都沒有失分。而山本與當家明星捕手史密斯（Will Smith）搭配4場，其防禦率卻是5.85。羅伯斯稱讚巴恩斯的工作做得很棒，能引導山本，掌握很棒的節奏。

對於山本有更多的自信心，羅伯斯認為，「有自信的投手，其節奏會穩定，犯錯較少，近兩場比賽很少犯錯，能投進好球帶，保送減少，節奏穩定。」

Yoshinobu Yamamoto, Filthy 91mph Splitter pic.twitter.com/FUPoQ14eeP — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 2, 2024

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