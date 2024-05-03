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湯優盃台灣男女團力拚4強門票 今日賽事預告與轉播

2024/05/03 07:02

周天成。（資料照）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天有1場MLB賽事轉播，由守護者對決太空人，守護者派出艾倫（Logan Allen）對上太空人新秀阿里格蒂（Spencer Arrighetti），精彩賽事請一定要鎖定直播！

NBA季後賽首輪G6，公鹿將在客場踢館溜馬，七六人則將在主場迎戰尼克，公鹿與七六人能否將戰線延續至G7，還是溜馬與尼克能順利晉級次輪？喜愛NBA的球迷朋友不能錯過！

中華職棒今日3地開打，台鋼施子謙對決味全艾璞樂，富邦布蘭登對決中信徐基麟，樂天曾仁和對決統一布雷克，喜愛中職的球迷朋友一定要鎖定轉播！

湯優盃來到8強賽事，台灣女團將強碰南韓，男團則要碰上丹麥，歡迎各位球迷鎖定比賽轉播，一起為台灣好手加油！

MLB

08:00 守護者@太空人 愛爾達體育2台

NBA季後賽

06:30 公鹿@溜馬 緯來體育

09:00 尼克@七六人 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18:35 台鋼@味全 緯來育樂

18:35 富邦@中信 緯來體育

18:35 樂天@統一 MOMOTV

日職

12:00 日本火腿@歐力士 DAZN2

17:00 軟銀@西武 DAZN2

湯優盃

09:30 優霸盃（女團） 台灣@南韓 愛爾達體育3台

17:00 湯姆斯盃（男團） 台灣@丹麥 愛爾達體育3台

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